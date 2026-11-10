Raúl Bolaños rechaza acelerar la designación de la nueva presidenta del INE sin consenso en San Lázaro

Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que la designación de la nueva titular del INE debe contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, sostuvo que la convocatoria para elegir a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) debe aprobarse por consenso de todas las fuerzas políticas, aunque ello implique prolongar las negociaciones entre los grupos parlamentarios.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció que las conversaciones permanecen prácticamente en las mismas condiciones que el día anterior y que las diferencias entre PAN, PRI y Morena han impedido alcanzar un documento que reúna el respaldo de todas las bancadas.

Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ı Foto: Redes Sociales

Explicó que Acción Nacional presentó diversos planteamientos que busca incorporar en su totalidad, mientras que el PRI también formuló observaciones. Ante ello, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) intenta construir una propuesta intermedia que permita destrabar el acuerdo.

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“Si no se consigue el consenso, sería una muy mala noticia”, advirtió Bolaños-Cacho Cué, quien consideró que la convocatoria debe contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas para evitar que el proceso de designación de la nueva titular del organismo electoral sea cuestionado desde su origen.

No existe plazo legal perentorio; Blanca Cruz seguirá al frente

El presidente de San Lázaro señaló que no existe un plazo legal perentorio para que la Cámara de Diputados designe a la presidenta sustituta, por lo que Blanca Cruz García, actual presidenta interina, puede continuar al frente del INE mientras no se concrete el nombramiento.

Blanca Cruz, presidenta provisional del INE ı Foto: Cuartoscuro

“Hasta en tanto la Cámara no nombre sustituta, quien está como presidenta interina puede seguir ejerciendo sus funciones”, explicó.

Aseguró que, por ahora, el funcionamiento del Instituto está garantizado y consideró que sería contraproducente designar de manera apresurada a una nueva presidenta sin el aval de todas las fuerzas políticas, pues llegaría a encabezar el organismo en medio de cuestionamientos.

“Para mí lo importante es el consenso, más allá del tiempo que tome”, enfatizó al ser consultado sobre la posibilidad de que el procedimiento se prolongue hasta un periodo extraordinario o incluso el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Bolaños-Cacho Cué indicó que la secretaria técnica de la Jucopo mantiene conversaciones con los enlaces de los grupos parlamentarios para revisar el contenido de la convocatoria y encontrar una redacción que pueda unir a las distintas fuerzas políticas.

INE plantea sancionar a Morena por 22 afiliaciones indebidas ı Foto: Cuartoscuro

Prevé debate prolongado por el PEF 2027

En otro tema, el legislador estimó que la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 difícilmente concluiría durante la madrugada, debido a que existen alrededor de mil 700 reservas presentadas por los grupos parlamentarios.

Dijo que su expectativa es que el debate continúe sin recesos hasta que se alcance la votación del presupuesto, aunque reconoció que la Jucopo podría modificar la ruta mediante algún acuerdo.

El presidente de la Mesa Directiva llamó a mantener la civilidad durante la discusión y evitar que las diferencias políticas deriven en descalificaciones o situaciones de violencia.

Señaló que desde las nueve de la mañana había mantenido comunicación con los coordinadores parlamentarios para preservar el orden en el Pleno.

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