Senadora migrante pide licencia tras más de dos meses ausente del Senado

Después de más de dos meses sin acudir presencialmente a sus labores legislativas, la senadora Karina Ruiz Ruiz, de Morena, solicitó licencia por un mes, del 10 de noviembre al 15 de diciembre, por lo que se reincorporaría un día después de la clausura del actual periodo ordinario de sesiones.

La legisladora, conocida como la primera senadora migrante de México, ha estado ausente durante todo el periodo ordinario que comenzó el pasado 31 de agosto. En su solicitud de licencia no expuso los motivos de su separación temporal del cargo.

Sin embargo, su ausencia está relacionada con su situación migratoria en Estados Unidos, país del que no puede salir debido a que venció su permiso de residencia. Si regresa a México, no podría volver a territorio estadounidense.

La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, de Morena. ı Foto: morena.senado.gob.mx

De esta manera, Ruiz Ruiz no participaría en ninguna de las sesiones ordinarias del actual periodo, pese a que solicitó separarse formalmente del cargo cuando falta poco más de un mes para su conclusión.

La semana pasada, la bancada de Morena emplazó a la legisladora a solicitar licencia por tiempo indefinido, luego de que rebasara el número de inasistencias justificadas permitido en el Senado de la República.

Ante su ausencia, su suplente, Octavia Hernández Farret, ya había tenido que asumir el escaño de manera imprevista durante la discusión de la reforma que busca impedir que personas con doble nacionalidad ocupen las presidencias de la República y las gubernaturas.

A finales de septiembre, Hernández Farret rindió protesta en plena sesión para participar en la votación del dictamen, que fue aprobado. Hasta entonces se desempeñaba en el Consulado General de México en San José, California, Estados Unidos.

PAN acusa a Morena de tolerar ausencias de senadora migrante

Por su parte, la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, acusó a Morena de permitir que Karina Ruiz permaneciera más de dos meses sin acudir presencialmente al Senado y cuestionó que apenas este 10 de noviembre solicitara licencia del 10 de noviembre al 15 de diciembre.

Ante esta situación, reprochó que no se hubiera llamado antes a la suplente para garantizar la representación legislativa.

“Lamentablemente debieron haberla mandado llamar a ella o a su suplente para que tuviéramos la representación completa, pero pues con Morena cualquier cosa puede pasar”, señaló.

También acusó un trato desigual entre oficialismo y oposición: “Si hubiese sido alguien de la oposición, desde la primera falta habría sido señalado o señalada”.

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cehr