Sheinbaum lamenta muerte de Boris Graizbord, investigador de El Colegio de México

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de Boris Graizbord, profesor-investigador de El Colegio de México y especialista en estudios urbanos y desarrollo sustentable.
A través de una publicación en sus redes sociales, la mandataria recordó al académico como su maestro y destacó su pasión, visión y generosidad, cualidades que, señaló, contribuyeron a formar generaciones de personas comprometidas con la construcción de un mundo mejor.
“Sus enseñanzas permanecen en quienes tuvimos la fortuna de aprender de él”, escribió Sheinbaum, quien también envió un abrazo solidario a quienes formaron parte de LEAD-México, así como a sus colegas, amigos y familiares.
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La presidenta expresó especialmente sus condolencias a los familiares del investigador, tras darse a conocer su fallecimiento.
El Colegio de México también expresó sus condolencias por la muerte de Boris Graizbord, a quien recordó como un querido profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA).
La institución destacó que fue coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México) desde 1995, además de reconocer sus aportaciones a los estudios urbanos y su labor en la formación de numerosas generaciones.
Por su parte, Alicia Bárcena se sumó a los mensajes de condolencias y destacó el trabajo académico de Graizbord, así como su compromiso con LEAD-México, el desarrollo sustentable y su generosidad intelectual.
La funcionaria señaló que su trabajo dejó una huella en los estudios urbanos y ambientales de México, y expresó su solidaridad con familiares, amistades y la comunidad académica.
¿Quién fue Boris Graizbord?
Boris Gregorio Graizbord Ed fue un profesor-investigador de El Colegio de México, adscrito al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), donde desarrolló buena parte de su trayectoria académica.
Fue arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó estudios de maestría en Geografía Urbana en la Universidad de Durham, en Reino Unido. También cursó estudios de doctorado en Geografía Social en la London School of Economics and Political Science.
Desde 1979 se incorporó como profesor-investigador a El Colegio de México y, a partir de 1995, coordinó el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México).
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MSL