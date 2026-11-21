Omar García Harfuch (izq.) reconoce a instituciones del Gabinete de seguridad por detención de "El Chapo Isidro" (der.).

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la detención de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, es un paso más hacia la pacificación de Sinaloa, que ha estado sumida en la violencia desde finales de 2024.

A través de una publicación en redes sociales, García Harfuch expresó su reconocimiento a las instituciones federales que participaron en la detención de “El Chapo Isidro”, quien estaba en la lista de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), y otros dos colaboradores.

Detención de Fausto Isidro "N", alias "El Chapo Isidro". ı Foto: Defensa

El titular de la SSPC extendió su reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional por lo que llamó “valor y profesionalismo” en la citada operación.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa”, concluyó Omar García Harfuch.

Instituciones de seguridad siguen desplegadas en Sinaloa para contener violencia

En la misma publicación, Omar García Harfuch aseguró que las instituciones de seguridad siguen desplegadas en Sinaloa para contener la violencia registrada a causa del operativo que derivó en la detención de “El Chapo Isidro”; Germán “N”, alias “Serafín” y José “N”.

Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias… https://t.co/QzBmitYGDE — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026

Ayer, horas antes de que se anunciara la captura del líder criminal, se reportaron bloqueos carreteros en diferentes puntos de Sinaloa, así como agresión contra oficiales.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, escribió García Harfuch en X.

Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) precisó que los bloqueos se registraron en cuatro municipios de Sinaloa: Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

“En coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población”, escribió, a su vez, la Defensa en redes sociales.

'El Chapo Isidro' entre los más buscados del FBI ı Foto: X: @FBI

“El Chapo Isidro”, de los 10 más buscados del FBI

La detención de “El Chapo Isidro” cobra relevancia al considerar que figuraba en la lista de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). Además, cuenta con una orden de extradición hacia ese país.

En México, contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.

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