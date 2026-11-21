La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) difundió un video que muestra el operativo que llevó a la captura de Fausto Isidro “N”, “El Chapo Isidro”, y otros dos presuntos colaboradores de la organización delictiva “Beltrán Leyva”. Además, destacó que Estados Unidos colaboró en esta operación con intercambio de inteligencia.
A través de una publicación en redes sociales, la Defensa aclaró que el operativo ejecutado el viernes derivó en la captura de “El Chapo Isidro”; de Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando de la organización delincuencial a la que pertenecía el primero, y de José “N”, operador financiero del mismo grupo delictivo.
Así fue el operativo para la detención de “El Chapo Isidro” y dos cómplices
En su mensaje, la Defensa explicó que, después de que se logró la identificación de “El Chapo Isidro”, se ejecutó un operativo en tres fases: arribo al área, cerco de seguridad y evacuación.
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Destacó que, una vez ubicada el área de movilidad del objetivo, se arribó al área mediante el sigilo y la sorpresa.
Una vez en el área de la operación, se colocó un dispositivo de seguridad interno y externo para evitar la huida o la llegada de refuerzos. La Defensa destacó que, durante la operación, elementos de la institución fueron agredidos con disparos de arma de fuego y explosivos.
Posteriormente, una vez que se logró la detención de los objetivos y se confirmó su identidad, se efectuó su evacuación a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.
Contienen bloqueos en cuatro municipios
Por otro lado, la Defensa confirmó que la detención de “El Chapo Isidro” y otros dos colaboradores provocó bloqueos en cuatro municipios de Sinaloa: Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. Sin embargo, destacó que estos fueron neutralizados mediante un despliegue de seguridad.
“En coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población”, se lee en el mensaje de la Defensa.
El viernes, horas antes de la detención, se difundieron videos de enfrentamientos y balaceras en los citados municipios, así como tráileres y automóviles incendiados en diversas vialidades.
“El Chapo Isidro”, en la lista de los 10 más buscados por el FBI
En tanto, Fausto Isidro “N”, “El Chapo Isidro”, figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).
La Defensa detalló que “El Chapo Isidro” contaba con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y cometer delitos contra la salud.
Asimismo, cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.
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