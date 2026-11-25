La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el llamado para que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) sea utilizado contra el crimen organizado represente un riesgo de intervención desde el extranjero hacia México, porque dicho mecanismo “no está por encima de la Constitución”.

Esto fue avalado por 14 de los 18 estados que forman parte del TIAR, durante el pasado Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en donde países pertenecientes al Escudo de las Américas, creado por Donald Trump, plantearon usar este pacto emanado de la Guerra Fría en contra de los cárteles del narcotráfico, de los que algunos ya han sido catalogados como terroristas por Estados Unidos.

La mandataria mexicana descartó que esto tenga implicaciones en el territorio nacional, ya que no debería porque no está por encima de nuestra Constitución“.

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#MañaneraPresidenta | 🇲🇽 SHEINBAUM RESPALDA LA POSTURA DE MÉXICO ANTE LA OEA



Claudia Sheinbaum respaldó la intervención de Alejandro Encinas, representante de México ante la OEA, quien rechazó la convocatoria del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia… pic.twitter.com/k3dLUtNjmK — Juncal Solano (@juncalssolano) November 25, 2026

Recordó que después de que Donald Trump declaró como terroristas a algunos grupos de la delincuencia organizada, en México se reformaron los artículos 40 y 19 de la Carta Magna para dejar claro que no se admiten acciones intervencionistas y que la colaboración con el extranjero no implica subordinación.

“Entonces, desde el primer momento lo planteamos y lo sostenemos que colaboramos, no nos subordinamos y además no coincidimos en esta visión de terrorismo de los grupos de la delincuencia organizada”, enfatizó.

Sheinbaum Pardo respaldó el discurso ofrecido por el representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, en respuesta a este plan, al comentar que el crimen organizado y el terrorismo no son términos que se asemejen.

“Es muy buena la intervención y explica claramente por qué no apoyamos esta iniciativa. Muy muy claramente. Entonces, le recomiendo que escuchen la intervención de Alejandro”, declaró.

¿Qué es la Organización de los Estados Americanos?

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es un organismo internacional creado en 1948 que reúne a los países del continente americano para promover la cooperación, la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Su sede se encuentra en Washington D. C., Estados Unidos, y está integrada por los Estados independientes de América.

Entre sus principales funciones se encuentran impulsar el diálogo entre los gobiernos, apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, observar procesos electorales y promover la solución pacífica de controversias entre los países miembros. La OEA también trabaja en temas como la defensa de los derechos humanos, la seguridad regional y la cooperación económica y social.

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LMCT