En 4 estados, mayoría de delitos contra migrantes

Del 2019 a la fecha, el 58 por ciento de los delitos cometidos en contra de la población migrante irregular se concentra en cuatro estados de la República.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del 2019 al 2022 suman tres mil 674 delitos, y de ese total, Nuevo León, Chiapas, Veracruz y Tabasco reportan dos mil 136.

Nuevo León registra 700 delitos (el 19 por ciento); Chiapas, 572 (15 por ciento); Veracruz, 483 ilícitos (13 por ciento) y Tabasco, 381 (10 por ciento).

Para Tonatiuh Guillén López, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), los delitos están asociados al tráfico de migrantes, ya que los grupos delincuenciales se aprovechan de la constante llegada de extranjeros irregulares que buscan pasar por México.

“Todo está instrumentado por organizaciones criminales poderosas, pero realmente no se ha hecho nada por detenerlos. La estrategia visible en carreteras o aeropuertos no ha sido más exitosa, ya que los gobiernos no han entrado al asunto de control del dinero”, advirtió.

Tonatiuh Guillén López, Extitular del INM

Además, comentó que últimamente la migración ha ido al alza por la llegada de personas también de otras nacionalidades en las que no era común este fenómeno, como Nicaragua, Cuba y África.

Señaló que los gobiernos no se han comprometido a combatir los delitos y, como ejemplo, citó el caso de lo que ocurrió en diciembre del 2021 en el estado de Chiapas, en donde fallecieron 55 personas tras volcarse un camión tipo tráiler en el que eran transportados.

De enero a agosto del 2019 se contabilizaron 977 delitos; en el 2020, durante el mismo lapso, bajaron por la pandemia y el cierre de fronteras a 376; para el 2021 aumentaron a mil 231 y en el 2022 fueron mil 090, de acuerdo con la dependencia.

Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, señaló que los datos de las autoridades son los que están reportados, pero hay cientos más que no se denuncian debido a que los delitos contra los migrantes son los que menos son atendidos.

La activista comentó que los delitos que más reportan las autoridades son los relacionados con el tráfico de personas, por los operativos que se hacen de rescates, pero aclaró que hay una cifra negra en los delitos, ya que los migrantes irregulares no los denuncian.

“Si Nuevo León es el que tiene más delitos migrantes es porque hay más gente que llega a la zona fronteriza. Además, seguramente hay mayor contención en esa parte de la frontera con Estados Unidos”, agregó.

Eunice Rendón aseveró que los delitos que más vulneran a los extranjeros son la violación sexual a mujeres, la extorsión, trata de personas y la misma violencia que ejercen en su contra”, añadió.

“Eso lo aprovechan los ‘polleros’ para hacer su negocio. Es la población que menos denuncia por su condición, pero constantemente se vulneran sus derechos humanos. Por ejemplo, en los estados del norte son las autoridades de la CNDH las que los denuncian, pues de su parte no lo harán, por miedo”, indicó.