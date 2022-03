Sin empleo, 600 mil mujeres por la 4a ola

Las mujeres perdieron más empleos que los hombres durante la cuarta ola de contagios de Covid-19 y la llegada de la variante Ómicron a México.

Entre diciembre del 2021 y enero del 2022, se observó un descenso de 1.1 millones de personas ocupadas en el país, cifra de la cual 600 mil son mujeres, que significan el 54.5 por ciento, y 500 mil son hombres, quienes abarcaron el 45.5 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las 21.7 millones de mujeres empleadas al inicio de este año, 12.07 millones -el 55.6 por ciento- fueron clasificadas dentro de la ocupación informal.

Este segmento comprende a quienes fueron laboralmente vulnerables, por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajaron, como quienes cuyo vínculo o dependencia laboral no fue reconocido por su fuente de trabajo.

Dentro de este tipo de ocupación, 6.2 millones de mujeres pertenecieron al sector informal; es decir, quienes trabajaron para unidades económicas operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad, sin que se constituya como empresa.

Entre esas 600 mil mujeres que quedaron sin empleo se encuentra Jazmín, quien pese a contar con las certificaciones más altas de inglés y no tener ningún reporte por impuntualidad o faltas en el trabajo, fue despedida como asesora telefónica bilingüe, bajo el argumento de que “no necesitamos más trabajadores por el momento, porque los clientes redujeron sus demandas del servicio y pues ya no te vamos a necesitar”.

Gráfico

“Eso me dijeron y pues, ¿yo qué hacía? Nada más me fui con el coraje de ese lugar, porque yo tengo las capacidades para hacer lo que se pide, mientras que otros compañeros, que llevaban menos tiempo, sí los dejaron. Cuando intenté pedir otra explicación, los de recursos humanos me dijeron que era porque estaban despidiendo a los más vulnerables y no”, compartió a La Razón.

Frente a la última ola de contagios, hubo quienes también renunciaron a su empleo, pero hoy se enfrentan al mercado informal de México.

Tal es el caso de Wendy, una habitante de Ecatepec, Estado de México, quien vio en la venta de jugos de naranja y dulces la oportunidad para obtener ingresos, luego de renunciar a su empleo en enero para salvaguardar la salud de su familia.

La joven de 22 años, madre de una niña de tres años, laboraba como empacadora en una bodega ubicada en el municipio de Coacalco, por lo que a diario utilizaba el transporte público para llegar hasta su centro de trabajo, donde convivía con más de 20 personas en un mismo espacio.

“La verdad yo sí comencé a pensarlo cuando se empezó a saber que otra vez habría muchos contagios, porque mi esposo y mi hija tienen asma y ya pasé un susto muy grande hace un año. Apenas se va recuperando bien y yo no quería que nada le pasara. Esto no nos deja mucho, pero puedo estar en casa y sin exponerme tanto”, comentó.