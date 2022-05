Advierte Monreal de posibles agresiones físicas contra aspirantes de Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que con la anticipación de la campaña para definir al candidato presidencial, los aspirantes corren el riesgo no sólo de recibir insultos, sino agresiones físicas y hasta “jitomatazos”.

MÁS INFORMACIÓN Monreal saluda reconocimiento de AMLO sobre sus aspiraciones presidenciales; pide piso parejo en Morena

Luego de la agresión verbal que recibió el canciller Marcelo Ebrard, el senador le envió su solidaridad y pidió a los simpatizantes y militantes no profundizar las disputas internas, porque enfatizó que rumbo a 2024 el partido los va a necesitar a todos.

En conferencia de prensa, puntualizó que no se puede afirmar que “Morena tiene inevitablemente el triunfo” en los próximos comicios presidenciales, porque éste se está construyendo y requiere de madurez y unidad.

“El ejemplo de ayer de increpar a Marcelo Ebrard no es una buena señal, le mando un abrazo solidario a Marcelo, pero lamentablemente la anticipación de la campaña y la apertura del proceso tan temprano está generando esto.

"Debemos prepararnos, porque va a seguir generando, no falta el día en que, no doy ideas, en que avienten un huevo, un jitomatazo, que pasen de las expresiones de insulto a físicas, eso es lo que tenemos que cuidar con nuestros seguidores, decirles que no acepten provocación, y a nuestros militantes y simpatizantes de Morena que no profundicen disputas internas con otro aspirante, porque a todos nos va a necesitar Morena”, manifestó.

El político zacatecano dijo que luego de que intentaron excluirlo, ahora “voy a luchar por incluirme”, y puntualizó que no buscará la candidatura afuera de Morena.

Comentó que, además, los partidos de oposición tienen personalidades propias y particularmente se refirió a los del PAN, donde dijo que hay varios perfiles, como los gobernadores de Yucatán, de Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, así como el diputado federal Santiago Creel, entre otros.

Por otra parte, Monreal mencionó que para la próxima presidencia de la Mesa Directiva del Senado, Morena tiene diferentes opciones, incluyendo a José Narro, Alejandro Armenta y él, pero descartó que esté en riesgo su posición al frente de la Junta de Coordinación Política.

“Ahorita yo he escuchado estos dos nombres, pero pueden sumarse más y será la asamblea la que decida y luego después de eso tengo que hablar con los coordinadores de los grupos parlamentarios para quien resulte de parte nuestro elegido como presidente”, indicó.

Mencionó que hay varios temas pendientes en la agenda legislativa del Senado para el próximo periodo ordinario de sesiones, que incluye la ley de eliminación de terapias de conversión, la ley de regulación sobre el uso de la cannabis, la de aguas nacionales, sobre control migratorio, el sistema nacional de cuidados, el desplazamiento forzado interno, entre otros.

FGR