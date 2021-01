Advierten alza en trata, rapto, delitos sexuales…

A pesar de que el homicidio doloso tuvo una disminución mínima en 2020 en comparación con el año anterior, delitos como rapto, contra la libertad y la seguridad sexual, violencia familiar, violencia de género, corrupción de menores, trata de personas y narcomenudeo, cerraron con un aumento, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En comparación con 2019, el homicidio doloso cayó 2.4 por ciento al pasar de 29 mil 455 carpetas de investigación a 28 mil 796 en un escenario de emergencia por el Covid-19.

Sin embargo, otros delitos con un alza fueron el rapto, que subió 10.3 por ciento; contra la libertad y la seguridad sexual, 1.8 por ciento; violencia familiar, 4.6 por ciento; violencia de género, 27.3 por ciento; corrupción de menores, 11.7 por ciento; trata de personas, 1.2 por ciento y narcomenudeo, 9.2 por ciento; mientras que el feminicidio cayó al pasar de 942 a 940 casos de 2019 a 2020.

“La trata de personas en muchos estados está en oscuridad y no se persigue. Sabemos que en Tijuana ha habido un auge en la trata, pero no se hace mucho; es uno de tantas zonas donde existe el delito. Hay muchos estados que no reportan datos, pero sabemos que tienen giros negros que nadie regula”, destacó la activista Rosi Orozco.

Gráfico

En entrevista con La Razón señaló que hay personas del Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial que están comprometidas contra la trata y la corrupción de menores; pero, admitió que el problema es que las Fiscalías no hacen su trabajo.

De acuerdo con Rosi Orozco los focos rojos en el país son Zacatecas, Nayarit, Durango y Veracruz, y los tratantes venden a los menores de acuerdo a la zona, entre 150 y 500 pesos.

En tanto, la directora de Causa en Común, María Elena Morera, aseguró que era previsible que los delitos relacionados a aislamiento y hacia los menores aumentaran, pero criticó que las autoridades no hicieron algo por contenerlas: “Estamos conteniendo la violencia en números altos y los delitos que aumentaron son los que se previeron por la pandemia”.

Lamentó que no aún exista una estrategia de seguridad entre estados y Federación y adelantó que para este año el panorama puede seguir por la misma ruta: “Habrá más gente sin empleo y buscarán la manera de conseguir recursos para su familia, pues el Gobierno los orilla a eso”.

Gráfico

Por separado, la directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, explicó que esta alza fue por una mayor convivencia en el hogar.

“Los delitos que están subiendo son los relacionados con la convivencia en las casas; por ello, el estrés y el desempleo fueron elementos para desatar la violencia”, aseveró.