Alejandro Murat pide no apostar a la división ni la "politiquería" en México

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat llamó a mantener vigentes los ideales de Benito Juárez para no apostarle a la división, a la politiquería y usar como moneda de cambio el servicio público en estos tiempos electorales.

Hizo un llamado a cerrar filas en torno al titular del Ejecutivo federal, quien como líder de los mexicanos tiene el apoyo y respaldo de los oaxaqueños porque si le va bien al Presidente la va bien a México.

"Aquí no apostamos por la división; no sacamos raja política en contingencias, aquí no se lucra políticamente con algo tan delicado como la salud del pueblo mexicano. Aquí trabajamos con usted porque construimos gobierno, y cuando se hace eso se rechaza la politiquería de los dimes y diretes, y se rinden cuentas con resultados como lo marca la democracia.

En el marco del 215 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, el mandatario estatal priista subrayó que en Oaxaca se suma no se resta, se multiplica y no se divide, porque tenemos claro que todos los mexicanos son un solo equipo, y lo que pasa en las elecciones se queda en las urnas.

Y a quienes viven en un futuro que no aún no se cumple, nosotros pensamos en las próximas generaciones no en las elecciones; a quienes pretenden hacer del servicio público moneda de cambio electoral, hay que recordarles una cosa que está fuera del alcance de toda perversidad y es el fallo de la historia. Ella nos juzgará dijo.

Tras recordar a Juárez porque su vida fue una lección, Murat Hinojosa opinó que cuando pase la emergencia sanitaria por el Covid-19 deberá prevalecer la unidad de los mexicanos.

"Basta ver el crecimiento sostenido por cinco años, ahora con los programas sociales; hay seguridad, Oaxaca es uno de los 10 estados más seguros del país, y por ello agradezco al general Luis Cresencio Sandoval. Oaxaca tiene ruta y está transformándose con tres autopistas y el proyecto del corredor Transístmico", concluyó.