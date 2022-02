Acusa López Obrador injerencismo del #2 de Biden; EU: hablan hechos

El asesinato de periodistas en México confrontó ayer a los gobiernos del país y de Estados Unidos, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló injerencia del secretario de Estado, Antony Blinken, por referirse al tema, y de que la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondiera que “los hechos hablan” por las declaraciones del número dos de la administración de Joe Biden.

Temprano, tras asegurar que Blinken está mal informado sobre los asesinatos de periodistas en México, el Presidente López Obrador pidió al segundo funcionario en la jerarquía estadounidense no actuar de manera injerencista.

“Pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado; México es un país libre, independiente, soberano”, enfatizó en su conferencia mañanera.

Horas después de que Blinken solicitó en Twitter una mayor protección para los reporteros mexicanos y rendición de cuentas en los casos de periodistas asesinados, López Obrador sostuvo que, para que se conozca el trabajo que México realiza sobre los asesinatos contra periodistas, instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, para que envíe una relación de todos los casos de las agresiones contra comunicadores al secretario de Estado de Estados Unidos.

“Hoy (ayer) en la mañana le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le envíe al señor Blinken una relación de todos los casos, informando de todos los casos; pero también lo vamos a hacer aquí”, comentó el mandatario.

Expuso que el secretario estadounidense está mal informado porque, de lo contrario “estaría hablando de mala fe”, pues lo que señala no es cierto.

“Si el Jefe de Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado”, indicó.

López Obrador reiteró que si bien son lamentables los asesinatos de periodistas, siempre se actúa para investigar los casos, lograr justicia y que no haya impunidad.

“Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son ‘candil de la calle y oscuridad de la casa’, no de ahora, pues estamos recordando lo del intervencionismo del embajador de Estados Unidos (sobre el asesinato de Francisco I. Madero)”, manifestó.

Además, el titular del Ejecutivo recalcó que las declaraciones de Antony Blinken demuestran que se mantiene una vinculación entre los grupos conservadores con el gobierno de Estados Unidos.

“A mí me gustaría que ya que está actuando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor al Gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González?”, preguntó.

Dijo que cuando se agrede a un periodista en México se actúa de inmediato porque su Gobierno no es cómplice de violadores de derechos humanos.

“Nosotros nunca vamos a dar la orden de que se reprima a nadie, no vamos a mandar a matar a nadie, no es: ‘mátalos en caliente’, no es: ‘si están heridos, remátalos’. Eso ya se terminó; eso se daba antes, que había torturas, desaparecidos, asesinatos”, añadió.

En este intercambio, la contrarrespuesta del gobierno estadounidense llegó horas más tarde, a través de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien aseguró que el secretario de Estado, Antony Blinken, habló “con base en los hechos” sobre los periodistas asesinados en México.

En conferencia de prensa, una corresponsal de la agencia EFE replicó las declaraciones que hizo el Presidente López Obrador por la mañana y, cuestionada sobre si le preocupaba que el mexicano minimizara los riesgos que el periodismo enfrenta aquí, Psaki contestó:

“Hemos visto, en los hechos, las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en nombre de EU, sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno”.

Por separado, el embajador de EU en México, Ken Salazar, aseguró en su cuenta de Twitter que su país apoya los esfuerzos del Gobierno mexicano para combatir la impunidad de todos los crímenes y continúa en la colaboración de la seguridad en marco del Entendimiento Bicentenario.