AMLO advierte que no permitirá que sus adversarios lo “ninguneen” por críticas a Acapulco

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de sus adversarios que buscan provocarlo y quieren “espectáculo” por señalar que no hay evidencia de que haya visitado las zonas afectadas de Acapulco, sin embargo, advirtió que no permitirá que nadie lo “ningunee”.

“No puedo exponerme, no es Andrés Manuel, si se tratará de Andrés Manuel respondería yo como cuando estaba estudiando en Tepetitán, había algo y decía ‘a la salida nos vemos’, pero soy el presidente de México y tengo que cuidar la investidura presidencial, no puedo permitir que nadie me ningunee, prestarme, caer en una provocación y eso es lo que quieren”, afirmó.

En la conferencia matutina realizada en Culiacán, Sinaloa, el presidente aseveró que además tiene que cuidar la investidura presidencial para no exponerse ante posibles provocadores que puedan mandar algunos medios de comunicación.

“Han tomado esto para estarme cuestionando. He ido muchísimas veces a Acapulco, voy a seguir visitando Acapulco, tengo un compromiso moral, como autoridad para apoyar a la gente, siempre lo he hecho, pero ya no encuentran”, expuso.

“Lo que quieren es el espectáculo, es que si voy, porque a mí me gusta decir lo que pienso, sí voy y les digo a ustedes ‘voy a estar en la colonia Renacimiento’ en Acapulco, me van a ir a ver muchos, o en Emiliano Zapata, porque el pueblo me quiere como yo lo quiero, pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión”, dijo.

El mandatario pidió a su vocero Jesús Ramírez mostrar una imagen suya y varios funcionarios de su gabinete recorriendo un camino enlodado, la cual fue tomada el primer día del desastre ocasionado por Otis en la carretera federal a Acapulco.

“¿Saben qué buscaban en el caso de Acapulco? Todavía lo estoy viendo, ¿saben qué buscaban? muchísimos muertos, porque son buitres. Lamento mucho que sea temporada de zopilotes, es falso que les preocupe el dolor del pueblo, su único Dios es el dinero y querían muchísimos muertos”, aseveró.

López Obrador indicó que ya concluyó el censo de damnificados en Guerrero para conocer las afectaciones por el impacto de Otis, que tocó tierra el pasado miércoles 25 de octubre como huracán de categoría 5.

Recordó que este miércoles viajará a Acapulco, la zona más afectada por el meteoro, para supervisar los trabajos de reconstrucción.

“Voy a Acapulco para supervisar los trabajos que estamos llevando a cabo de reconstrucción, ya terminamos el censo que se hizo casa por casa de damnificados”, expuso.

“Ya estamos entregando enseres domésticos, desde luego alimentos nunca han faltado alimentos agua, despensas y ahora viene la construcción de las casas”, enfatizó.

