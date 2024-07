AMLO afirma que entre más experiencia tienen los jueces, aprenden más mañas

La mañana de este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que entre más experiencia tengan los jueces, más mañas adquieren, por lo que pidió darle oportunidad a los jóvenes.

Está el debate del conocimiento, la preparación. Claro que es importante la preparación, mucho muy importante, pero la integridad, que la persona sea incorruptible, que tenga principios, que tenga ideales, que resista las tentaciones del poder, del dinero, y sí los hay. Y cuando hablan de experiencia, yo ahí tengo mis dudas porque entre más experiencia, aprenden también más trucos, más mañas. AMLO en conferencia de prensa

En la víspera, AMLO se negó a establecer un diálogo directo, como le planteó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a través de una reunión para discutir sus puntos de vista sobre la reforma al Poder Judicial, lo cual, dijo, se podría abordar con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Yo no tengo nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial”, dijo, a la vez que celebró que ya se reconozca la necesidad de transformar a este sector. No obstante, lanzó una serie de críticas al Poder Judicial.

“Y me molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel; se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco”, afirmó ayer martes en Palacio Nacional.

'No me tienen contento los del Poder Judicial', tras rechazar ley eléctrica: AMLO

AMLO dijo que los miembros del Poder Judicial no lo tienen tan contento porque cancelaron la ley eléctrica que pretendía beneficiar a los mexicanos con tarifas de luz a menor costo, y señaló que ahora pretenden hacer creer que la reforma al sector es una venganza o un capricho.

AMLO aseguró, en la conferencia de prensa mañanera, que a los ministros no les importó ayudar a los mexicanos con mejores tarifas y poner fin a la excesiva participación de las empresas extranjeras en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por eso no me tienen tan contento los del Poder Judicial, porque ellos, me digan si no, por defender a empresas extranjeras cancelaron la ley eléctrica que era para beneficiar a los consumidores mexicanos y no les importó.

“Y ahora hacen como que nada más es un capricho de nosotros o una venganza, no, no es mi fuerte la venganza, yo no odio, nada más que yo no olvido”, advirtió AMLO.

AMLO destacó que la CFE es una empresa rescatada y llegará en diciembre al 60 por ciento de toda la generación de energía en el país, de todo lo que se consume. Añadió que cuando llegó al Gobierno en diciembre de 2018, la cifra era de 38 por ciento, y “si no hubiésemos cambiado la política estarían generando apenas 16 por ciento”.

AMLO comentó que para lograr ese objetivo se ha contado con el apoyo de los trabajadores electricistas, directivos y otros sectores de la comisión, pues sin ellos no se habría podido salir adelante.

AMLO reiteró que este año se dará subsidio a los consumidores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, donde en esta temporada se consume más energía por las altas temperaturas. Explicó que la ayuda será este año.

Solo por este año se le pidió a la CFE que el subsidio que entrega Hacienda a los consumidores de estos estados donde hay muy altas temperaturas lo aporte la CFE, y ellos lo aceptaron muy solidariamente. Algunos ahí no tan contentos pero el director (Manuel) Bartlett y los principales directivos aceptaron el decreto para mantener el subsidio en Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur ya está garantizado este año AMLO

AMLO señaló que no contaba con el dato exacto de las utilidades que ha obtenido la Comisión Federal, pero resaltó que les ha ido muy bien y está creciendo bastante la empresa estatal, la cual fue rescata, así como se hizo con Petróleos Mexicanos (Pemex).

“La CFE está obteniendo utilidades, tiene 54 millones de consumidores de vivienda, es la empresa más importante del país en cuanto al número de consumidores y aún cuando no ha aumentado el precio de la luz, han manejado bien la empresa y han tenido la suerte de que bajó el precio del gas, que es el insumo principal de la energía eléctrica, 75 por ciento se genera con gas y bajó el precio”, abundó AMLO.

