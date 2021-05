AMLO ameniza mañanera con Joan Manuel Serrat; no sólo hay que responder dudas, dice

Para hacer más amena la conferencia mañanera en Palacio Nacional donde no sólo se respondan preguntas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que lo complacieran con la canción "Disculpe el señor" del compositor español Joan Manuel Serrat.

La petición presidencial surgió después de que un reportero le cuestionara algunos problemas en el municipio de Santa Rita, Puebla, donde pobladores denuncian abusos del comisariado ejidal y del gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta, a quien acusan de despotismo.

AMLO de inmediato comenzó a tararear una parte de esa canción de Serrat. "Santa rita, rita, rita. Lo que se da, ¿no se quita?", por lo que instruyó a su vocero Jesús Ramírez Cuevas y al equipo de producción que se la buscaran en Youtube, mientras preguntaba cuál era el título correcto.

Entre los reporteros uno de ellos le respondió: "Disculpe el señor", y de inmediato lo reconoció por saber el título. La producción no tardó mucho en poner el video de Serrat que se comenzó a escuchar en todo el salón Tesorería. La sonrisa del Presidente López Obrador lo decía todo, estaba feliz.

Incluso se dio tiempo para dedicarla. "Para los jóvenes, es que no vamos a estar aquí sólo contestando preguntas, no, tenemos que hacer labor también", argumentó.

Al término de los casi cuatro minutos que duró la canción, el primer mandatario recordó las atenciones que tuvo por parte de los pobladores de Santa Rita, Puebla, en 1991 durante el denominado Éxodo por la Democracia que inició desde Tabasco hasta la Ciudad de México.

"No se me va a olvidar Santa Rita, ya les expliqué ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia y camine de Santa Rita con lluvia hasta cerca de Chalco, nos quedamos a dormir en Ixtapaluca, fueron 36 kilómetros (…) la gente ahí en Santa Rita nos dio posada, alimentos, agua", relató.

En cuanto a las denuncias de esos pobladores en contra del gobernador morenista Miguel Barbosa y autoridades ejidales, AMLO aseguró que intervendrá el Gobierno federal para solucionar el problema de tierras en la comunidad.

"Le tengo confianza al gobernador de Puebla, es de origen campesino, viene de un pueblo cercano a Tehuacán, ahí nació y viene de abajo. Le tengo confianza y estoy seguro que va a atender a los campesinos, de todas maneras nosotros vamos a intervenir", aseguró.