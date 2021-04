AMLO anuncia decomiso de tráiler cargado con despensas en San Luis Potosí

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció el decomiso de un tráiler cargado con despensas en el estado de San Luis Potosí, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el hecho y castigar a los responsables que pretenden influir en el voto el 6 de junio.

En conferencia de prensa, AMLO señaló que este jueves se dio a conocer en la reunión del gabinete de seguridad este caso ocurrido desde el sábado pasado, donde no aparecen los dueños de la mercancía, quienes ya comenzaron con el reparto de despensas en épocas de elección.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 22 de abril de 2021. Foto: Cuartoscuro.

"Quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General, y en especial la Fiscalía Electoral porque hoy se dio a conocer en la reunión del gabinete este hecho y no podemos quedarnos callados, ya acordamos incluso con la participación de los gobernadores de no permitir el fraude electoral", dijo AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO destacó el compromiso que hay con los gobernadores y funcionarios de los tres niveles de gobierno, de no utilizar el presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido.

Tráiler cargado con despensas en San Luis Potosí. Foto: Twitter.

"Que no se utilice dinero del presupuesto o dinero de los grupos de intereses creados, de la delincuencia organizada o de cuello blanco; que no haya tráfico con la pobreza de la gente, que no se entreguen despensas, no se presione a nadie, el voto es libre, secreto", enfatizó AMLO.

El fraude electoral es un delito grave: AMLO

Andrés Manuel López Obrador se pronunció de nuevo porque el próximo 6 de junio haya elecciones limpias y libres. Recordó que ya se reformó la Constitución y es delito grave el fraude electoral.

Ante esa situación, AMLO exhortó a la ciudadanía o quien tenga conocimiento del reparto de despensas con fines electorales o que estén usando dinero público, mal habido o instituciones involucradas, acudan a denunciar y no quede impune cualquier irregularidad.

"Deben hacer la denuncia, ayudarnos para que tengamos una auténtica democracia, una verdadera democracia que no ha habido en nuestro país desde hace siglos; estamos apenas dando los primeros pasos", subrayó el Presidente.

ntb