AMLO arremete otra vez contra Quadri; no va a dejar un programa de bienestar

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó por segundo día consecutivo al nuevo diputado federal de la alianza Va Por México, Gabriel Quadri, a quien recordó un tuit en contra de las comunidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Durante la conferencia mañanera difundió el mensaje en redes sociales donde Quadri escribió que "si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y un país de emergencia potente".

"A lo mejor hasta paisanos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas votaron por él (...) pues por este señor votaron", ironizó AMLO al señalar que "los que consideran que tener maestría o doctorados es tener títulos de nobleza, los hay, y se creen superiores, "esos es muy seguro que sepan quién es el señor Quadri y opinen igual".

AMLO indicó que Gabriel Quadri como legislador, con este pensamiento "no iba a quedar ni un programa de bienestar".

AMLO cuestionó a quienes votaron a favor de Gabriel Quadri para diputado federal del PAN, PRI y PRD en la pasada elección del 6 de junio.

Ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Quadri, saben quién es el señor, cómo piensa, pues no, algunos sí porque como el señor Quadri seguramente debe ser doctor o académico de altos vuelos y se admira, se profesa cierto respeto por los grados académicos, monárquicos, algunos sí, pero la mayoría no, declaró AMLO.

López Obrador opinó que se podrán contar con grados académicos del más alto nivel y ser muy susceptibles a la manipulación, "por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina, repito no aspiracionista. Claro que hay que superarnos pero no volvernos egoístas y aspirar a ser fifí.

"Toda esa vida vacía, de lujo barato, de apostar a todo lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole", enfatizó.

AMLO defendió al pueblo oaxaqueño que es el de más cultura en el mundo, por ello advirtió que no se puede permitir que siga avanzando "esa mancha negra de individualismo, clasismo, de racismo. Tenemos que buscar una sociedad mejor".

