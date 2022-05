AMLO asegura que "en definitiva no asistiría" a la Cumbre de las Américas si se excluye a países

A pesar de que aún no se ha informado la lista de países invitados a la IX Cumbre de las Américas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en definitiva no asistirá si se excluye a algunos países y en su lugar irá una representación.

Si no se puede cambiar y se excluye a algunos países, de todas maneras iría una representación, del Gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Tras comentar que es como la “quinta llamada” para que Estados Unidos cambie su política, López Obrador dijo que si lo hace se inauguraría una nueva etapa en la región.

Yo pienso que si se invita a todos va inaugurarse una etapa nueva en las relaciones de América y se le va deber al Presidente (Joe) Biden y nosotros vamos a reconocerlo y si no se puede cambiar, esta es como la quinta llamada Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En relación a las manifestaciones de otras naciones a no asistir a la Cumbre, López Obrador aseguró que su gobierno no va actuar de manera protagónica haciendo un llamado a otros países para que asistan o no asistan.

Es decisión de cada quien, independiente, soberana, cada quien tiene que decir, nosotros no vamos a actuar de manera protagónica llamando a otros gobiernos para que no asistan ni para que asistan, que cada quien asuma lo que considere más adecuado, pero ojalá sí nos encontremos todos, es América Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Aunque momentos antes, el mandatario comentó que esperaba una respuesta favorable a su solicitud de que se invite a todos los países al evento.

Espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos, quien no quiera ir, pues se está en su derecho, pero que no se excluya a nadie, somos de un continente de que tiene muchas cosas en común, mucho potencial en lo económico, para que se convierta, ya lo es, pero por falta de unidad, no hemos hecho valer la fuerza económica comercial que tiene América en consideración de otras regiones Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

RFH