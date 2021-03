AMLO: que caso de Salgado Macedonio, lo decida el pueblo de Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en el caso de Félix Salgado Macedonio debe ser el pueblo de Guerrero el que decida.

En conferencia de prensa, advirtió que no volverá a tratar el tema, pero llamó a no "imponer" y permitir que sean los ciudadanos los que elijan a su candidato o candidata.

"En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio?, que decida el pueblo de Guerrero, ¿Por qué no van a decidir los hombres y mujeres de Guerrero?, ¿por qué no aceptar el método democrático?, ¿por qué imponer?", cuestionó en Palacio Nacional.

El ejecutivo dijo que las voces que han pugnado para que él descalifique al senador con licencia no lo van a lograr.

¿Qué querían? Que yo desde aquí descalificara como cacique, como gran elector, no, yo soy un demócrata, es mandar obedeciendo, lo que diga el pueblo, en la democracia es el pueblo que decide, es el pueblo que manda puntualizó.

Cuestionó además que en la marcha de ayer se haya tomado ese caso como bandera, y aclaró que si hay denuncias por violencia de género debe ser el poder judicial el que responda.

"En el caso de que existan denuncias penales el poder judicial que responda, ¿pero si no?, ¿si lo quiere el pueblo y no hay delitos?, ¿nada más porque ya se tomó cómo bandera vamos a irnos como acarreados sin argumentos?", denunció.

Sostuvo que sus opositores no solo fabrican víctimas sino también delitos.

"Fabrican víctimas, fabrican delitos, hay gente en la cárcel que es inocente, antes iba a la cárcel el que no tenía para pagar su liberación. Entonces, siempre vamos a respetar el derecho de manifestación, no va a haber represión, no va a haber autoritarismo, pero todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad", concluyó.