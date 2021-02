AMLO celebra que TEPJF no suspenda la conferencia mañanera durante elecciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución que tomará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de no censurar la conferencia mañanera para hablar de las próximas elecciones de junio y aclaró que los magistrados no son sus empleados como se piensa.

Dijo estar muy contento por esta resolución donde los magistrados actuaron muy bien. "Celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución, que no se limite, censure esta conferencia mañanera, según entiendo en ese sentido va la resolución del tribunal".

Durante la conferencia matutina, AMLO reconoció que las instituciones actuaron con independencia. Precisó que no tiene el gusto de conocer a los magistrados del TEPJF, "para que no se piense que son empleados del Presidente como era antes, pero no los conozco".

El mandatario comentó que le da gusto que ya no haya ataduras y reiteró que "al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie".

Ratificó que mantiene diferencias con algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que vienen de tiempo atrás por algunas resoluciones que han tomado.

Recordó que hace poco el consejero presidente Lorenzo Córdova fue a un congreso donde hizo cuestionamientos contra nosotros. "Aún con esas diferencias, nosotros respetamos a los consejeros", subrayó AMLO.

