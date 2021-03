AMLO confirma apoyo de EU para obtener vacunas contra COVID-19

Al inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Las Choapas, Veracruz, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que el gobierno de Estados Unidos apoyará a México en obtener vacunas contra el virus SARS-CoV-2.

"Ya tenemos adquiridas, compradas, todas las vacunas de todas las marcas (…) mañana se va a materializar un apoyo del gobierno de Estados Unidos", adelantó ante sus paisanos.

Dijo que los gobiernos de Rusia, India y China han ayudado al país a obtener dosis para continuar con el Plan Nacional de Vacunación.

"Hemos contado con el apoyo de todas las farmacéuticas del mundo, nos han apoyado también, porque se quiere y se respeta a México en todo el mundo, nos han apoyado gobiernos extranjeros, nos ha apoyado el gobierno de Rusia, de India, de China", apuntó.

Acompañado del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así como integrantes del gabinete de seguridad, López Obrador reiteró su compromiso de concluir la aplicación de dosis a adultos mayores de 60 años y maestros en los siguientes dos meses, con el propósito de reiniciar las clases presenciales.

Más adelante resaltó el combate a la corrupción, que es una tarea fundamental de su gobierno y celebró el avance de la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, que posibilitan contar con más elementos de la corporación para garantizar la seguridad pública.

"Lo central es desterrar la corrupción porque ese era el principal problema de México, por eso no había crecimiento económico, no se generaban empleos, no había bienestar, por el contrario, había más desigualdad económica y social, más pobreza, más inseguridad y más violencia", subrayó.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en Veracruz la Guardia Nacional tiene desplegados a 3 mil 466 elementos para cubrir las ocho coordinaciones regionales. Añadió que en la entidad se construyen 11 cuarteles, de los cuales ya están terminados los de Xalapa y Las Choapas.