AMLO critica deshonestidad de jueces y FGR

La mayor parte de los jueces y agentes del ministerio público son gente sin honestidad, acusó, en una nueva crítica al poder judicial —que ahora incluye a la Fiscalía General de la República (FGR)—, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“ Tengo mucho respeto y confianza al fiscal y al presidente de la Corte, y a algunos ministros, pero la mayoría de los integrantes del Poder Judicial no son caracterizados por la honestidad; o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo”, manifestó.

Por ello, adelantó que aunque se opone a la eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa, si la Suprema Corte de Justicia insiste en invalidar ese precepto, lo acatará, pero no será cómplice.

“Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan: ‘Oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’ Voy a tener que repetir: Pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad, y eso no queremos que suceda, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, advirtió.

Este asunto, dijo, se tiene que combatir, porque con la desaparición de la prisión preventiva oficiosa los jueces podrán liberar a cualquiera.

“Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el mismo, caracterizado por la corrupción; con honrosas excepciones, para no generalizar”, adelantó.

En ese tenor, la Secretaría de Gobernación informó que, hasta el momento, 229 personas han sido beneficiadas con el programa de amnistía, luego de una reunión privada en la dependencia.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Amnistía, se determinó procedente el beneficio de amnistía a 42 personas; además, se resaltó el beneficio sobre el avance al trámite de las solicitudes de amnistía generado con la modificación de los lineamientos para el procedimiento de atención de las solicitudes de Amnistía.