AMLO, tras salida de Jiménez Pons: Se necesita más acción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los cambios en la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para finalizar con la construcción del Tren Maya en diciembre de 2023, como se tiene previsto desde el arranque del proyecto.

Expuso que mantiene un agradecimiento al extitular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, porque dejó el camino abierto para el proyecto, pero recalcó que ahora lo que se necesita “es más acción”.

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre si la designación de Javier May al frente de Fonatur obedecía a un error cometido por Jiménez Pons, el primer mandatario contestó que busca “gente comprometida”.

Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detenga ante nada y que se apliquen a fondo. Es un poco el método de trabajo AMLO

Esto luego de ser cuestionado nuevamente sobre la designación de Javier May al frente de Fonatur, en sustitución Rogelio Jiménez Pons.

El tabasqueño destacó que para concretar una obra se requiere “un mando” y de supervisión permanente, por lo que no se considera a amigos o familiares que no den resultados, en especial si se trata de una obra de grandes dimensiones.

“Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación. O sea, podemos querer mucho una persona, pero si esta persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, pues entonces no está entendiendo de que es una transformación”, aclaró el Presidente.

Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior. Necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detenga ante nada y que se apliquen a fondo

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

te puede interesar AMLO: llueva, truene o relampaguee habrá Tren Maya

Aseveró que, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles quedará listo el 21 de marzo porque a cargo de la obra está el general Gustavo Vallejo, mientras que la refinería de Dos Bocas avanza a pasos agigantados porque la secretaria de Energía, Rocío Nahle, “no se despega, no está perdiendo el tiempo”.

Sostuvo que una de las mejores definiciones de lo que es la política consiste en hacer historia: “no es a ver cómo me acomodo, cómo me encaramo en un nuevo cargo, mucho menos cómo voy a ser grande con la riqueza mal habida, eso es politiquería”.

López Obrador insistió que la política es pensamiento y acción, y lamentó que haya quien se la pase pensando todo el tiempo lo que debe de hacer, cuando ya se conoce lo que se tiene que hacer.

“Entonces, la acción, por eso Rocío Nahle y ahora por eso Javier, porque en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el Tren Maya, a pesar de los pesares, aunque nos pongan obstáculos, además, somos especialistas en brincar obstáculos”, subrayó.

En la conferencia del 19 de enero, López Obrador defendió la designación de May Rodríguez como director de Fonatur, ante la ola de críticas que cuestionaron que el exsenador morenista no tenía estudios universitarios, y lo calificó como un hombre de principios, con ideales, honesto y trabajador, por lo que dijo que le gustaría tener “cien hombres así” en su Gobierno para acelerar los proyectos que se encuentran pendientes.

Ayer, el Presidente confesó que en la actualidad el principal inconveniente para las obras es el tiempo, y que su gobierno no desea dejar ningún proyecto inconcluso o iniciar algo que ya no se pueda terminar.

PAN pide comparecencias por “ecocidio” en la región

A nombre de la bancada del PAN, el diputado Mario Riestra pidió la comparecencia de los titulares de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por el retiro de 20 mil árboles para la construcción del tramo cinco del Tren Maya.

En un comunicado presentado a la Comisión Permanente, también solicitó que se exhorte al director general del Fonatur, Javier May Rodríguez, para que remita el proyecto ejecutivo de esta obra.

Mencionó que si bien el Tren Maya ya se encuentra en proceso de construcción y contaba con una “planeación” de trabajo, el 19 de enero se dio a conocer que el tramo cinco del megaproyecto fue modificado para acelerar los trabajos.

Apuntó que este medio de transporte tenía planeado el tramo cinco norte Playa del Carmen-Cancún para ser un tramo elevado al llegar a la altura de Xcaret, ruta por la cual atravesaría Playa del Carmen, paralelo a los pasos a desnivel.

“No obstante a que ya se habían talado más de 20 mil árboles para la construcción de dicho tramo, el director de Fonatur y el secretario de Sedatu mencionaron que se modificaría la planeación, pues el tren ya no tendrá una elevación, esto, sin importar que las construcciones ya se estaban trabajando y se derribaron miles de árboles, lo cual representa un ecocidio para nuestro planeta”, señaló.

En su edición de ayer, La Razón publicó que la construcción ha impactado en el trazo de la ruta en Campeche, donde la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró diversas deficiencias en contratos, como incumplimiento en los plazos e, incluso, obras que resultaron ser un dispendio por parte de Fonatur.

El diputado también pidió que María Luisa Albores, titular de la Semarnat, envíe la Manifestación de Impacto Ambiental, y exhortó a la Auditoría Superior de la Federación a que realice las investigaciones correspondientes por un posible daño al ecosistema.

avc