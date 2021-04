AMLO: Derecho de manifestación por encima de reglamentos del INE

Ante los llamados de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) por el tema de la veda electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su derecho de manifestación está por encima de cualquier disposición o reglamento, y advirtió que "bajar" las conferencias matutinas sería un "golpe de Estado técnico".

"(El INE) No podría hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento, no imagínense sería un golpe de Estado técnico", aseguró AMLO en conferencia matutina.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el lunes aplicar medidas cautelares contra López Obrador por la difusión de programas sociales en la conferencia matutina del pasado viernes 16 de abril.

Por unanimidad de votos, los consejeros de la Comisión del INE coincidieron en que existe violación a la veda electoral por lo que solicitaron la medida, así como el retiro de dicha conferencia matutina de plataformas de redes sociales.

El Presidente López Obrador confirmó que ya se "bajó" dicha conferencia matutina del viernes pasado de las distintas plataformas, por la llamada de atención del INE.

AMLO cuestionó a los del "partido conservador" que les moleste que pueda informar en la conferencia matutina, "sino nos rodearían, nos cercan y toda la campaña sería lo único que prevaleciera".

También, López Obrador pidió ayuda a los reporteros que acuden a la conferencia matutina en Palacio Nacional para no preguntar temas que sean comprometedores y que signifiquen una violación a la veda electoral, como lo apunta el INE.

"Porque si ustedes me preguntan les tengo que contestar, sino van a decir y para qué la conferencia matutina. Sí vamos a cuidar que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección", dijo.

López Obrador reiteró que se debe hacer valer la democracia, que no haya fraude electoral y se realicen elecciones limpias y libres, donde no intervenga el Gobierno ni se utilice el presupuesto público para no favorecer a algún candidato, y por el contrario, haya condiciones de igualdad para todos.

"Eso sí, sin inclinar la balanza o mostrar preferencia por algún partido o candidato", expresó.

