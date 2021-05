AMLO dialoga con ministros sobre reformas de la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se reunió con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar para abordar, de manera directa, los amparos otorgados por jueces federales para suspender las leyes eléctrica y de hidrocarburos aprobadas en el Congreso.

“Hay casos que nos importa que conozcan de manera directa del porqué de nuestra actuación; por ejemplo, la ley eléctrica o de hidrocarburos”, señaló.

El mandatario aseguró que existen temas donde se requiere la atención del Estado, así como la colaboración entre los representantes de los tres poderes de la Unión y ejemplificó con el caso Ayotzinapa, en el cual de trabajan conjuntamente la Fiscalía, el Ejecutivo y el Poder Judicial.

En conferencia de prensa resaltó que el objetivo es contar con una “Suprema Corte de Justicia, no Suprema Corte del Derecho, ni mucho menos Suprema Corte del Cohecho o de lo chueco”.

Por ello adelantó que convocará a otros ministros: “sí lo voy a hacer, poco a poco, de acuerdo a la agenda, aún cuando sostengo que mantienen una postura conservadora y contraria al proceso de transformación que se ha iniciado en el país, pero lo voy a hacer”.

El Presidente aseguró que tanto a Esquivel Mossa como a González Alcántara Carrancá, nominados por él, tenía casi dos años sin verlos. “Desde que están (en la SCJN) nunca habíamos platicado y quería yo hacerlo con ellos” porque es importante mantener la comunicación, dijo.

El mandatario hizo referencia a la ley para la seguridad de las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, la cual, aseguró, fue cancelada por ministros “sin tener todos los elementos, privilegiando el interés individual y el interés privado”.

“Un ministro que no nos ve con buenos ojos decidió rechazar nuestra propuesta. Estoy seguro que ese ministro no sabe y piensa que cualquier particular tiene el derecho de conectarse a la red de la CFE por tener un contrato, alguna justificación legal, piensa que la CFE es monopolio o preponderante”, advirtió.

Sin embargo, detalló, lo que se buscaba era garantizar la seguridad en la prestación del servicio.

“No ‘diablitos’, hay diablos que se cuelgan a la línea, no se vaya a malpensar, pero, empresas muy grandes que se cuelgan, no pagan la transmisión y esto significa una sobrecarga para las líneas, y puede ocasionar apagones y afectar a todos”, explicó.

Asimismo, criticó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por promover amparos, como defensora de particulares, en contra de las empresas públicas y que es para evitar el monopolio.

En ese sentido, se refirió directamente a Alejandra Palacios, titular del organismo, de quien cuestionó: “¿Dónde está la señora ésta, con todo respeto, presentando amparos o recursos en contra de quienes son preponderantes, de quienes tienen monopolios? No, está dedicada a afectar a las empresas públicas que son del pueblo”.