AMLO entrega reconocimientos a personal de salud en Día Nacional de la Enfermería

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó este miércoles a las enfermeras de todo el país, en el marco del Día Nacional de la Enfermería, por estar de manera permanente atendiendo a contagiados de COVID-19.

Subrayó la solidaridad de las enfermeras ahora con la estrategia de vacunación donde cerraron filas.

La salud es primero y una cosa es la politiquería, el oportunismo, el querer sacar raja del dolor humano y otra muy distinta es la misión de ayudar, servir, salvar vidas como lo han hecho los trabajadores de la salud.

En Palacio Nacional, AMLO entregó premios y reconocimientos a profesionales de este sector de un total de 225 postulaciones enviadas al Consejo General de Salud, que consiste en la entrega de medalla, diploma y aportación en numerario.

AMLO resaltó que este sector es fundamental en todo lo relacionado con la atención médica, "son las enfermeras las que están más tiempo con los pacientes.

"Han sido ahora con la pandemia, esenciales, fundamentales, heroínas; han estado permanentemente atendiendo a enfermos, a infectados, a personas que han padecido por el Covid", señaló el mandatario federal.

Las galardonadas con el premio "María Suárez Vázquez" a Guillermina Mendieta Morales, del Hospital Fray Bernardino Álvarez, jefa de enfermería; el reconocimiento al mérito en Enfermería "María Guadalupe Salcido" a Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

También se concedió el reconocimiento al mérito en enfermería "Graciela Arroyo de Cordero" a María Hortensia Castañeda Hidalgo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

López Obrador resaltó la actitud solidaria de las enfermeras y médicos ante la pandemia del COVID-19, porque no hubo un solo paro en el sector a pesar de la falta de equipo y riesgos que conllevaba de perder la vida por algún contagio.

Al final el colectivo de un hospital terminó solidarizándose, todos ayudando. Son acciones que siempre vamos a recordar, y hay otro comportamiento también ejemplar con la pandemia no sólo en México sino en el mundo, se utilizó el dolor humano con fines políticos y electorales.

"Mucho amarillismo, mucha desinformación y muchas acusaciones a la autoridad, incluso promoción para que los médicos, las enfermeras se rebelaran en plena pandemia, esto lo constatamos en México pero se dio en todo el mundo.

"Los médicos, enfermeros y enfermeras no escucharon el canto de las sirenas y se dedicaron a cumplir con su vocación humanitaria. No tuvimos un paro, no se politizó la atención a la pandemia", refirió el Presidente.

ntb