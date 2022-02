AMLO: Etapa neoliberal olvidó a indígenas; propone plan de desarrollo para pueblo seri

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los últimos 36 años, a los que llamó el "periodo neoliberal", se produjo atraso y abandono para los pueblos indígenas. Aseguró que desde su llegada en 2018 las cosas comenzaron a cambiar con la transformación del país.

“El porfiriato duró 34 años: fue de 1876 a 1911, pero este periodo neoliberal tardó más y fue exactamente lo mismo, una copia, porque en el porfiriato se dedicaron a esclavizar el pueblo y a entregar los bienes de la nación a particulares, sobre todo a extranjeros. Es lo mismo, por eso cuando se habla de neoliberalismo hay que pensar que es neoporfirismo”, explicó.

Durante la reunión con autoridades del pueblo seri, desde Hermosillo, Sonora, dijo que la gente tomó la decisión de decir basta a ese régimen de injusticias y que se ha iniciado una etapa nueva: "la primera fue la Independencia, la segunda el movimiento de Reforma, la tercera fue la Revolución y esta es la Cuarta Transformación", en la que la que, afirmó, se lleva a cabo entre todos para que las cosas cambien en beneficio del pueblo y que el Gobierno no sea un comité al servicio de unos cuantos.

El titular del Ejecutivo dijo que los programas de Bienestar llegan a todos los municipios de México y aclaró que no hay un pueblo o una comunidad en donde no estén recibiendo un apoyo de la pensión de adultos mayores, pues indicó que 10 millones 500 mil adultos de 65 años ya reciben la pensión.

“Desde el inicio del Gobierno decidimos darle preferencia a los más pobres y a las comunidades indígenas: no puede haber justicia si no se busca la igualdad. Se tiene que atender al que menos tiene, no puede haber trato igual entre desiguales. La justicia es eso, precisamente, atender a los más pobres: por eso, por el bien de todos, primero los pobres”, aseveró.

En la reunión se comprometió a entregar becas a todos los estudiantes, desde nivel básico hasta universidad, que se revisen las escuelas, entregar presupuestos para mantenimiento de escuelas, así como contar con más médicos, arreglar centros de salud y medicamentos.

En torno a la pesca, mencionó que se van a entregar embarcaciones y motores, pero pidió respetar los periodos de veda. Respecto al turismo, recomendó que los caminos se hagan como en Oaxaca, con la mano de obra local para que el presupuesto quede en el municipio y que no sea una empresa la que venga y haga mal la obra, y que quede mal.

“Se da trabajo, se genera comercio, hay que ver el tema del agua, no quieren el agua del mar, quieren el agua de pozo y hay que buscar la forma. Si encontramos un acuífero de agua dulce será, aunque tengamos que hacer un acueducto y si no, la desalinizadora”, precisó.

Además propuso a los habitantes dejar de cazar al borrego cimarrón, ya que les dará el dinero personalmente para que conserven la especie y haya turismo de fotografías.

