AMLO y FCH chocan por plan anticrimen

El Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que grupos delincuenciales, como los que provocaron los hechos violentos recientes en Michoacán, surgieron de los gobiernos que se impusieron mediante fraude en el país.

“¿De dónde surgieron estos grupos? Del gobierno que se impuso mediante fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia. ¿De dónde surgió esta organización, Cártel Jalisco Nueva Generación?

“Entonces, todos ellos, que por cierto deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco, pues surge todo esto que estamos padeciendo de ese tiempo”, dijo el mandatario, tras considerar que el expresidente Felipe Calderón es un “cinicazo” que nombró como titular de Seguridad Pública a Genaro García Luna y que incluso “se robaron la Presidencia”.

“Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos”, respondió el expresidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter.

Esto, luego de que López Obrador sostuviera que el país ha sufrido un saqueo en los últimos 36 años y han dejado al país con problemas de inseguridad en los que hay grupos delincuenciales.

“Entonces, cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, le dan vuelo ¿no? Hasta Calderón, cinicazo, todavía estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública, ya no hablemos de por qué se robaron la Presidencia en el 2006 y de otras cosas; pero se atreve a opinar”, aseveró luego de que envió un tuit en el que se refirió a lo ocurrido en San José de Gracia, Michoacán.

Por eso, el Ejecutivo sostuvo que el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacarlo, porque están en contra de la transformación del país con el apoyo de millones de mexicanos.

“Por eso se habla de grupos reaccionarios, que reaccionan, y eso es lo que estamos ahora nosotros enfrentando en el país, a grupos reaccionarios que no quieren que se lleven a cabo los cambios porque simpatizaban con el antiguo régimen”, ante lo cual dijo sólo es necesario informar y hablar con la verdad.

Agregó que en este Gobierno no se persigue a nadie, no se espía a nadie, y “ese es el coraje que tienen contra nosotros y por eso apuestan a que actuamos de la misma manera para poder decir: ‘Son iguales’. No, no somos iguales y garantizamos el derecho de manifestación, a la libre manifestación, porque nosotros padecimos de represión desde hace muchísimos años, nos ficharon y tuvimos que optar durante años, que además eso es lo más eficaz, tan es eficaz que por eso triunfamos, optamos por la no violencia, por la protesta pacífica, la desobediencia civil pacífica”.

Y recordó que “en vez de tomar palacios cuando nos hacían fraude, donde se podía exponer a la gente a la violencia, a la confrontación, decidíamos caminar, Éxodo por la Democracia, y siempre sacándole la vuelta a la confrontación y a la violencia. Nos robaron la Presidencia de la República, no fue poca cosa, y lo que causaron con ese fraude, todo esto que estamos viendo en San José de Gracia”.

Recordó que opta por la no violencia y la protesta pacífica, pues se trata de una política más eficaz, por lo que continuará con su política de “abrazos, no balazos” y aseguró que también se está trabajando para que los jóvenes no se enganchen y caigan en la violencia.