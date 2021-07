AMLO: Si Ildefonso Guajardo tiene la conciencia tranquila, no debe temer a la FGR

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que la vinculación a proceso en contra del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, "huela a una persecución política", pues, dijo, su fuerte no es la venganza y se "él tiene la conciencia tranquila, no tiene nada que temer".

Por ello, AMLO aseguró que si el excolaborador de Enrique Peña Nieto no cometió nada ilegal y si es honesto, no tiene de qué preocuparse porque "el que nada debe nada teme". Además, abundó, se trata de una cuestión de la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa mañanera, señaló que "nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza política, es cuestión de la Fiscalía General de la República; el que nada debe nada teme, por eso no debe de preocuparse si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta, qué se puede preocupar".

López Obrador comentó que en este caso de Guajardo Villarreal hay dos puntos, ya que una es la actuación judicial y la cual se está atendiendo, y la otra es la conciencia de cada quien.

"Lo más importante es la tranquilidad de conciencia; entonces, si él tiene tranquila su conciencia, lo demás es lo de menos", puntualizó AMLO desde Villahermosa, Tabasco.

El viernes, la Fiscalía General anunció que un juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso al diputado federal electo del PRI, Ildefonso Guajardo, por el delito de enriquecimiento ilícito.

ntb