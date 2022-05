AMLO informará entre lunes o martes sobre invitación a todos los países a Cumbre de las Américas

Al ser cuestionado sobre la respuesta de Estados Unidos a su propuesta para que se invite a todos los países a la cumbre de las Américas y a la afirmación del senador republicano, Marco Rubio de que Cuba será invitada al evento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podrá informar sobre ese tema y entre lunes y martes de la otra semana.

“Estamos hablando, estamos platicando, yo creo que para el lunes o martes yo ya voy a poder informarle al pueblo”, dijo el mandatario mexicano.

Tras agregar que confía en el presidente norteamericano Joe Biden y que están en constante comunicación, comentó que hay quienes quisieran que no se llegará a un acuerdo.

leer más Senador republicano de EU asegura que sí se invitará a Cuba a Cumbre

“Se tiene comunicación sobre este tema y otros, y lunes o martes hablamos, porque hay quienes quisieran que no se llegara a acuerdos, apuestan a eso, a que nos peleemos, a que haya confrontación, nosotros le tenemos mucha confianza al presidente Biden y el nos respeta”, agregó.

Momentos antes, López Obrador aseguró que no se va a permitir que en las campañas de Estados Unidos se desaten cuestionamientos sobre los migrantes mexicanos para ganar votos, al rechazar que se manifiesten posturas de xenofobia y de racismo.

“Somos muy respetuosos de las políticas internas de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos, no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo”.

Además, agregó se va a seguir defendiendo a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos para que sean regularizados.

lemm.