AMLO: Se respetará veda electoral; tras ésta se darán apoyos en Tabasco

Desde Villahermosa, Tabasco, su estado natal, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que será respetuoso de la veda electoral por los comicios en el país del 6 de junio.

Y una vez que pase ésta, AMLO se comprometió a concluir la entrega de 116 mil paquetes de enseres de electrodomésticos que faltan a los damnificados por las inundaciones en Tabasco.

AMLO ofreció disculpas por no prestarse al "teatro" de meterse al agua.

"Vamos a esperar, ya se han entregado paquetes de enseres de electrodomésticos a 75 mil viviendas, nos faltan 116 mil, se va a suspender la entrega porque se tiene que respetar la veda electoral, pero también porque no hay la producción suficiente.

"Quiero hacer el compromiso de que vamos a terminar el 15 de septiembre, es una fecha histórica, para entregar todos los enseres", dijo AMLO ante el gobernador del estado Adán Augusto López, y los miembros del gabinete social y de seguridad.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, AMLO consideró que el tiempo que dure la veda electoral (1 de abril al 6 de junio) permitirá que las empresas, los fabricantes, avancen para producir los enseres electrodomésticos que hacen falta.

Indicó que hubiera sido fácil cubrir la demanda de enseres comprando en Asia o cualquier otro lado y traer uno, dos o tres barcos con los productos, pero "queremos que se produzca en México porque lo hecho aquí está bien hecho, además de generar empleos".

Más adelante, AMLO se disculpó con sus paisanos porque cuando visitó las zonas afectadas por las inundaciones no se metió al agua, a mojarse, y que se tomara la fotografía para hacer teatro, como lo querían manipular sus adversarios.

"Lo que querían los adversarios, que siempre me quieren manipular, les gusta dar mucho instrucciones, órdenes de cómo comportarme porque piensan que soy un pelele, un títere, que yo viniera a Tabasco y que me metiera al agua, me mojara, querían esa foto, pues no me gusta eso, es faramalla, espectacularidad", afirmó AMLO.

Lo importante, abundó AMLO, son los hechos, no palabras ni teatro, acciones que son convicción, hechos que son fundamentales en el desempeño de la función pública.

AMLO resaltó que se trabajó de manera coordinada para atender a los miles de damnificados de los municipios afectados por las inundaciones en octubre y noviembre del año pasado. "Tenemos un buen gobernador en Tabasco. Me siento muy honrado de que mi gobernador sea Adán López Hernández", apuntó.

AMLO insiste en propósitos de la Ley Eléctrica

AMLO insistió que la política que prevalecerá en el manejo de las hidroeléctricas del Alto Grijalva es la generación de energía para despacharla primero, antes que respaldar a las empresas privadas, y para ese propósito, agregó, se aprobó una ley.

AMLO puntualizó que se debe aprovechar el tiempo de seca para generar más energía eléctrica

"Echar andar las turbinas, ya no estar sólo respaldado a las empresas privadas nacionales y extranjeras que generan energía utilizando las plantas hidroeléctricas, ahora hay que generar energía para el consumo con el uso óptimo y eficaz de las hidroeléctricas del rio Grijalva”.

Con información de Arturo Sánchez / Corresponsal

