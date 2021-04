AMLO interrumpe mensaje donde acusaba al PRIAN de repartirse el INE

De manera abrupta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) interrumpió un videomensaje que él mismo pidió se proyectara en la conferencia mañanera, donde criticaba el reparto de las posiciones en el Instituto Nacional Electoral (INE) entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Al darse cuenta que el hecho podría ocasionarle algún conflicto con las autoridades del INE debido a la veda electoral por las críticas a la oposición, AMLO de inmediato ordenó a su vocero Jesús Ramírez Cuevas detener su transmisión, la cual tenía una duración de cinco minutos.

En la breve parte del mensaje que dio hace tres años y reproducido esta mañana en Palacio Nacional, AMLO denunciaba:

Un comentario desde Tantoyuca, en el norte de Veracruz, aquí donde se está escenificando la tragicomedia, la farsa de los del PRIAN acusándose mutuamente de corrupción...

De inmediato vino la interrupción presidencial. "Ah, pero eso no se puede decir, no, no, no, quítalo, quítalo, quítalo", mientras su vocero le decía que ya estaba listo el enlace con el director del Seguro Social, Zoé Robledo al Aeropuerto capitalino por la llegada de un nuevo embarque de vacunas contra COVID-19.

"Vámonos mejor al enlace. No, es que yo pensaba que no hablaba yo de eso. Yo pensaba que era lo del nombramiento de los magistrados del Tribunal", expresó AMLO, quien mandó la señal con Robledo Aburto.

En gobiernos anteriores se simulaba que existía la oposición: AMLO

Previamente, Andrés Manuel López Obrador acusó que con el presidente Ernesto Zedillo se le dio a un partido opositor, entre comillas, dijo, la titularidad de la entonces Procuraduría General de la República porque ya estaba un acuerdo previo con el PAN.

"Cuando le salen mal las cosas porque queda en evidencia todo ahí, el procurador (Antonio Lozano) y el que mandaba era el señor Diego Fernández de Cevallos, tuvieron que ver hasta con la magia y cosas así, deciden que no tenían por qué exhibirse porque el éxito de esta estrategia mañosa era simular que tenían opositores y de que eran opositores, eran paleros", añadió AMLO.

Después, continuó, ya no participan (los panistas) en el Ejecutivo pero llegan al acuerdo de negociar tener influencia para ir ocupando espacios en el Poder Judicial y prácticamente se apoderan de el, pues esa era la concesión.

"Entonces ahora hay un proceso para renovar el Poder Judicial, que está siendo muy cuestionado por lo mismo. Imagínense cómo está el Poder Judicial con honrosas excepciones, hay jueces muy buenos, hombres y mujeres, magistrados y ministros, pero hay muchos que les importa nada más el dinero, y hay prueba de que es mucha la corrupción", acusó AMLO.

Por lo anterior, López Obrador dijo que lo que se busca con las reformas a este Poder es que no haya simulación, que sean auténticos representantes de los ciudadanos.

