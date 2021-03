AMLO: Manifestantes querían quemar la puerta de Palacio Nacional el 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este miércoles que el muro para evitar que la manifestación por el Día Internacional de la Mujer llegara a Palacio Nacional se colocó porque se contaba con información de que las y los inconformes pretendían quemar la puerta de acceso al recinto.

"La información que tenía es que querían quemar la puerta del Palacio, queman la puerta, se meten, imagínense eso, entonces teníamos que poner el muro", declaró AMLO en la conferencia matutina de este miércoles.

AMLO señaló que además, se trató de una estrategia para evitar el choque entre provocadores y policías.

"Si no ponemos el muro pues ponemos frente a frente a los que protestan o infiltrados, provocadores, con los de la Policía, y ahí es choque", declaró AMLO.

AMLO recordó que un día antes muchas mujeres fueron a poner el nombre de las víctimas y flores en el muro, reacción que lo conmovió, motivo por el que incluso pensó en dejar la barrera unos días más a modo de homenaje.

"Yo dije que era un buen gesto, es una manera de protestar, yo creo que hasta más eficaz, más profunda, dije vamos a respetar, no vamos a poder quitar el muro por respeto a los nombres, pero llegaron (los manifestantes) y no les importó nada, a destruir, entonces ya para qué mantenemos el muro, no pues ya limpien", lamentó AMLO.