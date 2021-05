AMLO y MC chocan por crimen de candidato

Tras condenar el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá castigo a responsables; además, calificó como publicidad irresponsable los señalamientos que hizo el partido en su contra por el caso.

“Realmente es muy triste que estas cosas sucedan, y enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pesar el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables”, afirmó en conferencia matutina, al tiempo que anunció la colaboración del Gobierno federal en la investigación con la ayuda al gobierno de Sonora que encabeza la priista Claudia Pavlovich.

“Vamos a ayudar al gobierno de Sonora en todo lo que corresponde, se va a tener coordinación especial con la Fiscalía por la gravedad del asunto, y vamos a tener resultados pronto para castigar a los responsables”, señaló.

El mandatario llamó “actitudes publicitarias e irresponsables” las acusaciones de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano al responsabilizarlo del asesinato.

“Estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias muy irresponsables, no tienen efecto, además no les ayudan a los partidos políticos.

Estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto, no pasan de ser actitudes publicitarias muy irresponsables. No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Imagínense, un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable”, agregó.

Consideró que los partidos no han entendido de que ya cambió la situación en el país, “y creen que con esas acusaciones van a manipular a la gente, modificar su opinión; piensan que los ciudadanos son menores de edad y le pueden faltar al respeto”.

Informó también que en la reunión del gabinete de seguridad se tomó la decisión de apoyar la investigación del Gobierno de Sonora: “ se va a tener coordinación especial con la Fiscalía por la gravedad del asunto, y vamos a tener resultados pronto para castigar a los responsables”.

En ese contexto, reconoció que se viven tiempos difíciles por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones, ante lo cual se deben proteger a los aspirantes a cargos de elección popular.

Dio a conocer que hay muchos elementos de seguridad protegiendo a candidatos y se continuará haciendo para acabar con la violencia. También presentó una gráfica en la que se dan a conocer 143 casos graves, 144 relevantes y 158 preventivos relacionados con la violencia a candidatos a puestos de elección popular en todo el país.

No es campaña, Presidente. Lo dijimos con claridad: como Jefe de Estado y como titular del Ejecutivo, es responsable de su fallida estrategia de seguridad, así como en su momento usted y nosotros responsabilizamos a Peña y Calderón

Clemente Castañeda, Coordinador nacional de MC

No es campaña, dicen

En respuesta, el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, aseguró que el único responsable por la fallida estrategia en seguridad es el Presidente López Obrador, por lo que pidió se responsabilice como en su momento se pidió a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En sus redes el coordinador pidió al Jefe del Ejecutivo hacerse cargo de la situación que atraviesa el país, por lo que exigió resultados.

“No es campaña, Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dijimos con claridad: como Jefe de Estado y como titular del Ejecutivo, es responsable de su fallida estrategia de seguridad, así como en su momento usted y nosotros responsabilizamos a Peña y Calderón”, dijo.

Apenas ayer, Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme en Sonora, fue asesinado a tiros cuando realizaba un mitin con la ciudadanía. Ante este hecho Clemente Castañeda y la dirigencia de MC culparon a la Federación y al municipio por su responsabilidad en la falta de seguridad de los candidatos en el país.

En los últimos días el primer mandatario y los principales líderes de MC han mantenido una disputa por la decisión de la FGR de abrir carpeta de investigación en contra de su candidato al gobierno de Nuevo León, Samuel García, por el presunto delito de lavado de dinero.

Fiscalía de Sonora define dos líneas de investigación

La fiscalía de de Sonora definió dos lineas de investigación en torno al asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme: una en el ámbito de su profesión como abogado y otra relacionada con sus aspiraciones electorales.

En un comunicado, dió a conocer que el ataque armado del que fue víctima el abanderado emecista fue planeado y directo. Lo anterior se pudo concluir del procesamiento de la escena del crimen, así como a los resultados de las pruebas forenses y de traza balística.

En relación al tema de seguridad de los candidatos, explicó que los integrantes de la Mesa Seguridad y La Paz en Sonora establecieron acuerdos puntuales orientados a ofrecer condiciones de seguridad para los aspirantes a diversos puestos de elección popular.

Entre éstos, destacan un análisis de riesgo de candidatas y candidatos presentado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la solicitud de la evaluación del programa de seguridad en contexto electoral, con el propósito de aplicar el protocolo establecido para protección de candidatas y candidatos.

También, el análisis de los municipios donde se presente desplazamiento de la delincuencia organizada y se puedan presentar eventos delictivos contra de candidatas y candidatos.

Los integrantes de la Mesa acordaron respaldar a la Fiscalía en las investigaciones para el esclarecimiento del crimen.