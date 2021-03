AMLO: No queremos expropiar por expropiar; se renegociarán contratos con Iberdrola

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que no quiere “expropiar por expropiar” ni generar miedo a los inversionistas tras la aprobación de la reforma a la Ley Eléctrica, pero sí renegociará contratos con 10 empresas de energía, entre ellas Iberdrola.

“No queremos expropiar por expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el gobierno, esto lo digo para que nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, no infundan miedo a los inversionistas ahora con la reforma eléctrica”, manifestó AMLO en su conferencia de prensa.

AMLO aseveró que está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico, por lo mismo se van a buscar acuerdos en esta lógica, de "que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad".

El mandatario calculó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha tenido que pagar de más cerca de 300 mil millones de pesos por esos acuerdos.

La posición de AMLO ocurren horas después de que el Senado aprobó su iniciativa de reforma eléctrica para fortalecer a la CFE en detrimento de los generadores privados, sobre todo extranjeros y de renovables.

AMLO reconoció que propuso la reforma eléctrica porque empresas extranjeras se negaban a renegociar los contratos “leoninos”.

“No hubo respuesta y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y tengamos mejores condiciones y defender el interés público”, sostuvo AMLO.

AMLO adelantó que invertirá en las plantas viejas de la CFE para generar energía más limpia.

“Ya voy a anunciar un plan de modernización de las hidroeléctricas, vamos a cambiar turbinas para producir más energía limpia, con menos costo, vamos a empezar con 14 hidroeléctricas”, manifestó AMLO.