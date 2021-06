AMLO pendiente de consulta en SCJN por ampliación de mandato de Arturo Zaldívar

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador señaló que estará pendiente de la consulta interna en la Suprema Corte sobre la ampliación de Arturo Zaldívar como presidente de este tribunal de justicia, ya que es una "oportunidad histórica" para concretar la transformación del Poder Judicial Federal.

Aprovecho para decir que voy a estar pendiente del resultado de la consulta en la Corte, yo no puedo votar ahí, no me corresponde, no es como antes, (…) es una oportunidad histórica que tiene el Poder Judicial para renovarse subrayó en la conferencia matutina.

AMLO descalificó al resto de los miembros de la Corte para hacerse cargo de esos cambios y combatir la corrupción que existe al interior del PJF, e incluso ni los tres ministros que propuso para ese cargo como Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara.

No, ninguno de los ministros que propuse puede llevar las reformas. El ministro Zaldívar reúne las características para llevar el cambio. Cualquier secretaría, institución es importante, el asunto es quiénes están a cargo de las instituciones recalcó.

López Obrador recordó que ayer les molestó a algunos miembros del Poder Judicial por señalar que los jueces defendían el dinero y no a los pobres, aunque no generalizó. "Hay jueces, magistrados, ministros consecuentes, pero la mayoría está solo para proteger a los de arriba", remató.

El primer mandatario apuntó que, si se deja pasar la oportunidad, va a ser muy difícil que ese poder se limpie de corrupción, aunque sus adversarios digan lo contrario, sí es un pasaje histórico del PJF para renovarse.

"Que no se nos olvide el principal problema de México fue durante mucho tiempo la corrupción, eso es lo que dio al traste con todo, por eso a veces no me sorprende que hay quienes, están en su derecho, quisieran que regresara la corrupción, el régimen de corrupción.

"Es una especie de añoranza, desinformación o masoquismo, o también buscar imitar a los corruptos, tratar de ser como ellos, pero sí el cáncer que ha destruido a México peor que el COVID, la peste, la malaria que hemos padecido, ha sido la corrupción", enfatizó.

Por lo anterior declaró estar contento y sacó su pañuelito blanco porque en este gobierno nada, cero corrupción.