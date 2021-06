AMLO perfila iniciativa contra la aprobación de marihuana; no descarta que vaya a consulta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó enviar una iniciativa de ley para echar abajo lo que aprobó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prohibición al consumo lúdico de la marihuana, si sus efectos son negativos para la sociedad y no resuelven el problema de inseguridad y violencia en el país.

Tampoco rechazó que el tema pudiera ser sometido a consulta entre la población, después de discutirse en mesas de debate de especialistas, ciudadanos, jóvenes, de los que participen en el tema de la marihuana; "luego de escuchar a todos se aplica una consulta y así se decide, eso es mandar obedeciendo".

AMLO explicó: "Desde luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial y vamos a evaluar, ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda (la despenalización de la marihuana), que no es bueno para el país, para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos.

"Ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se aplica, qué efectos va a tener esta medida en la práctica, si vemos que en vez de ayudar perjudica plantearíamos un cambio, enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley, pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados y vamos a evaluar qué sucede", detalló AMLO en conferencia de prensa.

AMLO recordó que al interior del gabinete hubo inclusive discrepancias, dos posturas distintas sobre el tema de la legalización o no de la marihuana, por lo cual, añadió, se tomó la decisión de no intervenir y esperar a que la Suprema Corte resolviera como lo hizo el lunes.

"Decidimos llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad, no hubo consenso porque hay dos visiones como en el país, esto no debe de extrañarnos porque el Gobierno representa al pueblo y nosotros tenemos que recoger las opiniones y sentimientos de toda la gente", expuso AMLO.

López Obrador destacó que esta discusión en la SCJN sobre la legalización o no del consumo recreativo de la cannabis era un tema que ya estaba antes de que asumiera la Presidencia en 2018, por ello se decidió no intervenir y esperar la resolución de los ministros.

Con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de salud que prohibía el consumo lúdico y recreativo de la marihuana y el THC.