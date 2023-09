'AMLO sabe que estamos a un punto de Morena', afirma Xóchitl Gálvez

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “enloquecido” porque sabe que desde la oposición ya se encuentran a un punto de Morena para los comicios de 2024.

En conferencia de prensa en Zacatecas, reiteró que luego de que había un ambiente de desesperanza, porque parecía que la oposición ya había entregado la plaza para las elecciones presidenciales, ahora en Palacio Nacional están preocupados por su postulación y por la alianza entre el PAN, PRI y PRD.

“Hay que ver lo enloquecido que está el presidente contra mí para darse cuenta de que él debe tener las cifras reales. Estamos a un dígito ya de Morena y eso, obviamente, a ellos les preocupa tremendamente.

“En primera, porque estamos unidos yo les diría antes de este escenario, pues cada quien decía sálvese quien pueda, y hoy estamos convencidos que podemos salvar al país, que más que nuestra persona, yo dejé un proyecto que tenía ganado, que era el de la Ciudad de México y vine aquí a enfrentar, porque voy a enfrentar a una elección de Estado, voy a enfrentar a una elección de Estado brutal y van a ser despiadados”, expresó.

Gálvez se refirió al clima de inseguridad que atraviesa Zacatecas e ironizó que le gustaría tener el optimismo de Claudia Sheinbaum cuando dice que todo está bien en el país.

“Quisiera tener el optimismo de la coordinadora del otro frente, que dice que todo está bien, dice que hay que seguir por el rumbo en el que vamos, porque todo está bien, yo creo que tiene que venir a Zacatecas, a Fresnillo a reunirse con los comerciantes, si quiere en corto, porque muchos de ellos no han querido reunirse conmigo públicamente y tienen razón, porque tienen miedo”, señaló.

Me encantaría encontrar un #Zacatecas distinto. Hoy, lamentablemente está inundado de violencia e impunidad.



Lo grande del estado es su gente. Estoy segura que trabajando y escuchándolos, tendremos las respuestas y las soluciones que se necesitan. pic.twitter.com/Rl1kmp33FP — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 17, 2023

Reiteró que la estrategia de abrazos y no balazos del Presidente de la República no ha funcionado, porque en realidad se trata de una “ocurrencia criminal”, pero dijo que para plantear una verdadera alternativa se necesitan “ovarios” y no echarle la culpa al pasado.

“Lo que te voy a decir es que yo no soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado. No le voy a echar la culpa ni a Felipe Calderón ni a Andrés Manuel López Obrador. No le voy a echar la culpa”, remarcó.

La política hidalguense cuidó de no hacer propuestas, porque recordó que no quieren ser sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero dijo que es fundamental tener empatía con las víctimas, lo que incluye recibir a las madres buscadoras, además, de presentar un planteamiento para abatir la incapacidad y la corrupción.

“En su momento estaré aquí presentando el cómo vamos a resolver el tema la de la inseguridad, pero la solución, obviamente, tiene que ver con falta de capacidad técnica de los ministerios públicos, de jueces, de autoridades en todos los niveles, necesitamos fortalecer cada área, y corrupción, incapacidad y corrupción es lo que te genera impunidad y la impunidad te genera más violencia”, dijo.

En ese contexto, la senadora del PAN se pronunció por promover una reforma al Poder Judicial, pero no enfocada a los ministros, como la planteada a Morena, sino al tema de la justicia civil como, dijo, también lo ha señalado la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estoy de acuerdo con una reforma al Poder Judicial, necesitamos mejorar la justicia, tu servidora presentó una reforma constitucional para que delitos menores se fueran a la justicia civil, 80 por ciento de los delitos no ameritarían estar en la cárcel muchos de ellos, o sea, te robaste una caja de pan, eso se tendría que resolver en un sistema de justicia alternativo, para que la justicia se enfoque a los delitos de secuestro, extorsión, homicidio, tenemos muy distraído al Poder Judicial con un montón de delitos que en la justicia cívica teníamos que empezar a abordar”, comentó.

