AMLO rechaza acudir a zona de incendios en NL y Coahuila "para sólo tomarse la foto"

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó acudir a la zona siniestrada por los incendios forestales en Nuevo León y Coahuila sólo para "tomarme la foto", el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval informó que 180 viviendas han resultado dañadas.

En conferencia de prensa, el primer mandatario señaló que desde el principio de los incendios en Arteaga, Coahuila, y Santiago, Nuevo León, dio instrucciones a las secretarías de la Defensa y de Marina para apoyar con las autoridades locales a que sofocaran las llamas.

"Trabajamos con ese propósito, desde que recibí el informe di instrucciones para que se atendiera ese incendio, y están haciendo lo que corresponde, lo demás es propagandístico y no, no tengo ese estilo, no soy igual que los otros, de actuar para irme a tomar la foto", aseveró.

AMLO mencionó que desde hace más de ocho días que se presentó el incendio en las áreas forestales de Nuevo León y Coahuila, la titular de Protección Civil federal, Laura Velázquez Alzúa se trasladó al lugar para coordinar las acciones de apoyo entre los tres órdenes de Gobierno.

En tanto, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval destacó que en la parte de Nuevo León se tiene controlado 70 por ciento del incendio, mientras que en Coahuila está en 40 por ciento.

"Hay más de 600 elementos entre la secretaria de la Defensa, Guardia Nacional, Semar, los estados también participan, protección civil, voluntarios, hay 16 helicópteros, 35 vehículos que coadyuvan a las operaciones", añadió. Luis Cresencio Sandoval

El titular de la Sedena mencionó que se instalaron tres albergues donde hay 750 personas que fueron evacuadas, pero lamentablemente 180 propiedades resultaron dañadas.

Sandoval González resaltó que se tiene contemplado utilizar un avión para generar lluvias, si las condiciones atmosféricas lo permiten, ya que se requiere una humedad de 80 por ciento, lo que no se ha logrado por los fuertes vientos en la zona de Nuevo León y Coahuila.

