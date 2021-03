AMLO rechaza acuerdo con EU de sellar frontera sur a cambio de vacunas antiCOVID

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el reforzamiento de México en la frontera sur para detener la llegada de migrantes de Centroamérica a cambio del préstamo de 2.7 millones de vacunas contra COVID-19 por parte del gobierno de Estados Unidos.

Ante los señalamientos de un posible intercambio de dosis por contención de migrantes, AMLO respondió que su gobierno no establece acuerdos con EU ni con otros gobiernos a cambio de algo como se dio en sexenios anteriores, y tampoco acepta visitas de supervisión.

Nuestros adversarios que andan siempre zopiloteando, piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo. No establecemos nosotros ese tipo de relaciones, la dignidad no se puede negociar; los principios no se pueden negociar; los derechos humanos no se pueden negociar.

"Entonces dicen: 'les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera'", dijo mientras un reportero lo cuestionó: ¿No fue así?. "Claro que no, eso lo hacían antes y se quedaban callados", contestó.

Mientras el comunicador le preguntó: ¿Descarta una visita de supervisión (de Roberta Jacobson, enviada del presidente Joe Biden)?. "No aceptamos nosotros visitas de supervisión si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país libre, independiente".

AMLO consideró que la visita de la exembajadora de EU es diplomática porque México debe mantener buenas relaciones con el vecino del norte que es el principal socio económico y comercial, es la frontera más importante que se tiene con 3,180 kilómetros, además de las relaciones históricas culturales y de amistad.

Advirtió que no se trata de una supervisión de los estadounidenses a nuestro país, y ejemplificó:

"Es como si va Marcelo (Ebrard) allá a supervisar a Texas por qué no supieron resolver el problema de la nevada y se afectó al sistema eléctrico y ahora están cobrando tanto a los consumidores. Llega Marcelo a ver por qué se permitió eso. Es una injerencia, es indebido, no lo podemos hacer. El respeto al derecho ajeno es la paz", subrayó.

AMLO dijo que Estados Unidos debe atender el ingreso de migrantes a su país, luego de que se crearon expectativas acerca de que con el gobierno de Joe Biden iba a haber un mejor trato a ese sector poblacional, lo cual ha provocado que tanto mexicanos como centroamericanos quieran cruzar la frontera.

"Nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria de Biden pero que va a llevar tiempo. Él se comprometió a regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, fue un compromiso de campaña y lo va a cumplir, pero apenas están aprobando las leyes en el Congreso de EU", apuntó.

