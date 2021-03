AMLO reitera que autonomía en gasolinas se logrará en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en 2024 México alcanzará la autonomía en gasolinas, para producirla en México y no comprarla en el extranjero.

Informó que en Hidalgo hay una planta coquizadora que van a rehabilitar, para generar alrededor de 35 mil barriles diarios.

Hemos tomado la decisión de darle continuidad a esa obra porque no podemos dejar que se convierta en chatarra, pero nos va a significar una inversión de 2 mil 500 millones de dólares, terminaremos la planta a finales de 2023, principios de 2024. Vamos a extraer alrededor de 35 mil barriles de gasolinas, entonces es una inversión que se está haciendo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El mandatario recordó que a la fecha, se están procesando 900 mil barriles diarios en las seis refinerías del país, y la meta es llegar a procesar un millón 200 mil barriles diarios en las seis plantas, "más los 35 mil que genere la coquizadora y más lo que genere la refinería de Dos Bocas, vamos a estar muy cerca de lograr la autosuficiencia para no comprar las gasolinas en el extranjero".

Dijo que tampoco descartan la creación del nuevo tren de refinación, pero apenas se está valorando para ver costos y beneficios.

"Ya estamos apunto de concluir nuestro balance sobre lo que necesitamos refinar, lo que necesitamos procesar del petróleo crudo para convertirlo en gasolina, y ya tenemos que terminar porque no hay tiempo y no podemos dejar obras en proceso, espero que en 2024 ya no estemos comprando gasolinas en el extranjero", concluyó.

