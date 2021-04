AMLO: replicar Sembrando Vida en EU, no está descartado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su propuesta para replicar el programa Sembrando Vida en Estados Unidos no está descartado.

Durante la conferencia matutina de este martes, recordó que se trata de una propuesta que puso sobre la mesa a Joe Biden durante la cumbre de cambio climático.

"Que Estados Unidos invierta para ampliar sembrando vida a cuatro millones de hectáreas, esto permitiría darle empleos a un millón 200 mil sembradores y ayuda mucho para evitar la contaminación. Es la mejor forma de reducir las emisiones de gases a la atmósfera. No se descarta en Estados Unidos, nosotros ayudaríamos con nuestra experiencia", explicó.

AMLO plantea dejar de vender petróleo crudo

Al hablar sobre el cuidado al ambiente recordó que otra propuesta que planteó en la cumbre fue dejar de vender petróleo crudo, y en su lugar procesar el que hay en México para producir gasolinas.

"La producción petrolera se va a dedicar a satisfacer e mercado interno, lo cual implica extraer menos petróleo, conservar más petróleo para que no haya más emisiones de gases y de dióxido de carbono en niveles no controlados. No vamos a pasar de dos millones de barriles diarios, hasta hace poco se llegó a extraer 3 millones 400 mil barriles diarios", apuntó.

Finalmente, señaló que se prevé modernizar a las termoeléctricas del país, "porque la energía que se produce con agua es muy limpia y barata, nosotros tenemos alrededor de 65 termoeléctricas y la mayoría están sin mantenimiento".