AMLO: Seguridad de médicos que viajen a lugares remotos del país está garantizada

La seguridad de los médicos que acepten viajar a lugares remotos del país está garantizada, aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

MÁS INFORMACIÓN Juez federal admite amparo contra contratación de médicos cubanos

Durante su conferencia matutina, AMLO hizo un reconocimiento a la labor desarrollada por médicos, enfermeras y personal de salud durante la pandemia y por ello se comprometió a brindarles la seguridad laboral que requieren.

“Que sepan que siempre van a contar con nosotros, que estamos muy agradecidos con enfermeras, con médicos porque actuaron como héroes como heroínas durante la pandemia y vamos a cumplir el compromiso con ellos de que todos los que estuvieron trabajando, contratados para enfrentar la pandemia, todos van a tener sus bases, sus plazas es mi compromiso.

“Ya iniciamos ahí vamos, lo que pasa es que vamos de manera ordenada con el modelo es Nayarit, ya estamos en Tlaxcala y ahí vamos avanzando para federalizar todo el sistema de salud y que tengamos todos los médicos que necesitamos, especialistas, una atención médica de calidad en todo el país, hasta las comunidades más apartadas con la seguridad de que no van a ser agredidos”, manifestó López Obrador.

Señaló que el déficit de profesionales de la salud que enfrenta el país se originó por el abandono de la educación que privilegió un sistema privado en contra de las universidades públicas.

“Hay dos cosas: Una, vamos a decir estructural, de fondo, que no quisieran los conservadores que se señalara: es el hecho de que no invirtieron en educación pública porque querían privatizar la salud al igual que la educación; si había presupuesto pero se lo robaban, hasta el dinero de las medicinas”, aseguró.

López Obrador enfatizó que la aplicación de dogmas neoliberales, como dejar todo el sistema educativo a la regulación del mercado, provocó que comenzarán a despoblarse las escuelas públicas.

“Para que el pueblo lo sepa y no se olvide de esas políticas irresponsables que se impusieron, imagínense rechazar a quienes quieren estudiar, por qué esa es parte de la filosofía si se pude llamar así, del dogma neoliberal, es poner todo al mercado, que estudie el que tenga para pagar, por ejemplo. Fueron dejando sin posibilidad de estudio a los jóvenes, rechazaban hasta 300 mil jóvenes al año, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, porque en el fondo lo que pasaba es que no tenían cupo, no tenían presupuesto las universidades públicas y lo que querían en el fondo es que aumentara la matricula en las escuelas privadas de nivel superior”, sentenció el mandatario.

Reconoció que el país sufre escasez de médicos en parte por la violencia que se generó en casi todo el territorio nacional, pero en especial en lugares de difícil acceso.

“Viene lo otro, también importante pero accesorio, pero también derivado de lo mismo se desata la violencia y la gente corre peligro, los profesionales, los médicos y están las plazas de los cárteles donde no quieren ir, que es una parte, la otra es que no hay, y la otra es que buscando el bienestar los profesionales quieren trabajar donde sus hijos vayan a la escuela, que tengan servicios, pero sí hay regiones, me consta, donde no se podía tener médicos por la inseguridad”, reconoció el presidente de la República.