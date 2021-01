AMLO: Sería mezquino restringir compra de vacunas contra COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tomó la decisión de permitir que los gobiernos estatales y empresas adquieran las vacunas contra Covid-19 por su cuenta, porque restringirlo "sería mezquino".

"Ante la iniciativa de gobernadores, de empresarios, de querer adquirir vacunas para que se apliquen en el país, hoy en la mañana di instrucciones al secretario de salud para que se otorguen todas las facilidades. Sería mezquino decir a quienes quieren ayudar que no se les permite porque es una función del gobierno federal", declaró desde el estado de Nuevo León.

El primer mandatario señaló que su gobierno no va a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, la ética, y el humanismo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 22 de enero de 2021. Foto: Especial.

"Que no haya limitaciones y que si los gobiernos estatales, empresas, quieren adquirir vacunas, se les autorice, se les permita llevar a cabo estas operaciones, que se traiga la vacuna y que se aplique", apuntó.

Advirtió a los interesados, que si prometen adquirir el biológico, lo hagan, y recordó que actualmente hay más demanda que oferta.

"No es un asunto sencillo, se avanzó mucho en tener la vacuna en poco tiempo, pero no hay lo necesario, es mucho más la demanda que la oferta, entonces, no se trata de decir "vamos a traer vacunas del extranjero" y no concretar sobre está buena voluntad, se necesita que se consigan las vacunas", aseveró.

El único requisito, insistió, es que se adquieran vacunas de calidad y que se anexen los contratos que se vayan logrando para que haya un control.

López Obrador recordó que la vacuna ya se está aplicando en el México; "somos el país de América latina donde más se está aplicando y vamos a garantizar que todos los mexicanos sean vacunados".

Insistió en que el biológico se va a aplicar de manera universal y gratuita a todos los mexicanos.

"Ya tenemos contratadas vacunas para 120 millones de mexicanos. Tenemos destinados para ese propósito 32 mil millones de pesos, es más hemos entregado 10 mil millones de pesos en anticipos", concluyó.

El titular del ejecutivo acudió a Sabinas Hidalgo, en Nuevo León para inaugurar unas instalaciones de la Guardia Nacional.

ntb