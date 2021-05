Aplicación de vacuna depende de abasto, dicen diputados

El anuncio presidencial de que en octubre los mexicanos mayores de edad estarán vacunados depende de que haya abasto suficiente de vacunas, aseguraron diputados de oposición consultados por La Razón, quienes resaltaron que en ocasiones anteriores le han fallado los cálculos al gobierno.

“Creo que más bien va a depender de que la vacuna sí llegue y esté en el país. Yo esperaría a que esté la vacuna en el país para asegurar que se pueda tener el 100 por ciento de la población cubierta".

“A lo mejor eso es lo que se está estimando de acuerdo a los contratos a los pagos, a las gestiones que se han hecho por parte del Gobierno mexicano, pero no nada más depende de eso, dependemos de otros países para que tengamos acceso a la vacuna. Yo creo que tenemos que ser cautelosos y estar atentos”, expuso Miroslava Sánchez Galván (Morena), presidenta de la Comisión de Salud en San Lázaro.

Por separado, la perredista Frida Esparza señaló que en otras ocasiones el Gobierno federal ha hecho proyecciones y no se logran: “las estimaciones nunca han sido lo suyo, ya van varias proyecciones que no se cumplen. Primero se iba a terminar de vacunar a todo el personal médico y ni eso se ha podido hacer, después prometió la vacuna para el personal médico privado y tampoco”.

Añadió que el Plan Nacional de Vacunación tiene un cálculo político con base en las elecciones y por eso, afirmó aceleraron la vacunación de maestros. En esto coincidió el panista Ismael Sánchez Hernández.

“Quieren motivar y mover la balanza a su favor. Yo sí quisiera que fuera cierto que vamos a alcanzar la vacunación completa en octubre, pero me parece que estamos muy lejos de lograrlo, y es la misma historia del Presidente, cuando ve que las cosas no le van muy bien, pues es muy fácil hablar sin mostrar datos, sin mostrar cómo o el plan y presupuesto. Porque luego va a decir que sí las pagó, pero usará el pretexto de que no había en el mercado o los productores se retrasaron”, expresó.