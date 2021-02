Aprueban diputados la reforma de AMLO a la Ley de la Industria Eléctrica

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que este martes, fue bautizada por la oposición como “Ley Apagón”.

En la votación se obtuvieron 304 sufragios a favor, por parte de los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), 179 en contra de los legisladores de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y cuatro abstenciones.

Durante el debate, el diputado Fernando Galindo, del PRI, advirtió que la iniciativa no presenta el detalle de impacto en ingresos y egresos ni las afectaciones en el balance financiero de la CFE.

lee más Último reclamo de Coparmex y ABM por ley eléctrica, pero se alista aprobación

“No consideran un posible aumento en el subsidio que el gobierno tendrá que entregarle a la Comisión por el incremento en la generación y en los costos para ella, tampoco consideran el incremento de tarifas que tendrán que pagar las familias mexicanas por esta iniciativa”, denunció, mientras los diputados de su bancada sostenían pancartas con la leyenda “México sin apagones”, declaró.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Fernández Noroña, llamó a los legisladores de oposición “farsantes” y señaló que con la reforma energética el kilowatt hora pasó de costar 1.39 en 1.88 en 2017; “un aumento de 33 por ciento, ahí está la mentira en la baja de las tarifas”.

A nombre de la bancada perredista, la legisladora Frida Esparza presentó una moción suspensiva que fue desechada.

“Como siempre en esta legislatura se hacen cambios sin escuchar a nadie, ni a los grupos parlamentarios, ni a los ciudadanos, ni a los expertos. La reforma no va a dar los resultados que prometen, no va a fortalecer a CFE ni a rescatar la soberanía energética, no va a mejorar las tarifas, ni va a mejorar el sistema ni evitar los apagones”, reclamó, mientras los diputados del PRD mostraron pancartas con leyendas como “La 4T igual a energía sucia y cara”, “reforma contra el patrimonio de la nación y el bolsillo de los hogares”.

Del PAN, Justino Eugenio Arriaga Rojas, reclamó: “Hoy ustedes diputadas y diputados de Morena van a asestar un golpe devastador al futuro de México, les están dando un golpe mortal a la salud de las y los mexicanos, es gravísimo lo que está aquí sucediendo”, al tiempo que diputados de su bancada sujetaban pancartas con la leyenda “Ley apagón”.

Zulma Espinosa Mata, del Partido Verde, dijo que si bien, se debe garantizar que la CFE siga siendo una pieza clave para el desarrollo nacional, “no puede hacerse en detrimento de las energías renovables”, mientras que Jacobo David Cheja, de Movimiento Ciudadano insistió en que la política energética de la actual administración será para “transformar lo sucio a los sucísimo, esa es una transformación de cuarta”.

Tras dichas declaraciones, la diputada de Morena, Dolores Padierna, explicó que la iniciativa presidencial permitirá cambiar las reglas de ingreso de electricidad a la red pública, “empezando por las hidroeléctricas porque tienen beneficio ambiental y son energías limpias”.

lee más CFE debe concentrarse en la transmisión y distribución de energía, afirma ABM

Mientras los morenistas levantaron pancartas que decían “a las y los legisladores de Morena nos paga el pueblo, no Iberdrola”, el diputado guinda Manuel Rodríguez González agregó que “es falso” que se tenga la intención de impedir la libre competencia”, y que los cambios planteados “de ninguna manera implican la concesión de un trato preferencial en detrimento de los competidores privados del mercado eléctrico mayorista, que en 2020 tuvieron una participación de 60.6 por ciento y así continuarán”

Aseguró que el objeto de la iniciativa es clara y categórica: “Detener la sangría financiera de la CFE por los subsidios a los generadores privados, cuya factura es transferida a los contribuyentes y consumidores finales”.

El dictamen será discutido en lo particular con 412 reservas.