Con arranque de AIFA, 9 rutas de transporte

Ante la falta de accesibilidad y la operación de transporte masivo hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en su entrada en operación, la empresa a cargo de la nueva termina aérea aseguró que se habilitarán nueve rutas desde la Ciudad y el Estado de México, para lo cual negocia con 17 empresas de transporte, de los cuales no dio detalles.

El director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, señaló que dichas rutas, que llegarán a Santa Lucía desde Perisur, Santa Fe, Auditorio Nacional, World Trade Ceter, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Indios Verdes, Ciudad Azteca, Centro Comercial Mundo E y Cuaititlán Izcalli, con un costo máximo de 150 pesos, para las distancias más largas y de 50 pesos para los sitios más cercanos.

“Hay una empresa que con una visión empresarial muy atinada va a colocar autobuses y camionetas que van a salir de esos nueve puntos de la ciudad y van a llegar a este aeropuerto, en un precio que oscila entre 150 pesos el punto más lejano y el punto más cercano”, destacó.

En un recorrido con medios de comunicación, dijo que también se tiene previsto que la empresa AIFA signe los primeros contratos para la operación de taxis y autobuses hacia finales de febrero.

En suma, señaló que uno de los cuatro vuelos que se tienen programados para el día de la inauguración el próximo 21 de marzo, el de Volaris con destino a Cancún, ya está completamente vendido.

Asimismo, sostuvo que aplicaciones móviles como Uber o DiDi, no podrán recoger pasajeros de la terminal aérea, debido que es zona federal, a menos que tramiten los permisos necesarios.

Lo que sí pueden hacer, dijo, es dejar a los usuarios en la terminal, pero no recogerlos: “Uber y las otras plataformas van a poder llegar y traer pasajeros usuarios a este polígono del AIFA, pero mientras no tengamos una relación contractual no podrán llevar pasajeros hacia el exterior”.

El dato: El director del AIFA dijo que se analiza que los usuarios lleguen con 1 hora de anticipación y no 2, como se acostumbra, y para vuelos internacionales sean 2 horas en lugar de 3.

EQUILIBRIO FINANCIERO

En otro sentido, Pastor aseguró que el punto de equilibrio financiero de la terminal aérea se logrará antes de que termine la actual administración y no en 2026, como se planteaba en el plan maestro del AIFA, gracias a los trabajos de promoción realizados para atraer a aerolíneas y empresas.

Por lo pronto, únicamente siguen confirmadas dos aerolíneas Volaris y VivaAerobus, de acuerdo con el militar, la primera reportó a principios de semana la venta de 1,521 boletos para sus vuelos a Cancún y Tijuana, mientras que la segunda suma 740 boletos vendidos en operaciones a Monterrey y Guadalajara.

Respecto a la certificación, el directivo señaló que se encuentran en el proceso con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC); sin embargo, dijo que ya hubo una precertificación documental en la que se entregaron los documentos requeridos y estamos en la parte física, en sitio.

Por último, sostuvo que será en el segundo semestre del año cuando ya se tengan vuelos internacionales, por lo que aseguró que la nueva aerolínea Aerala —en proceso de aprobación y certificación— es la que contempla operar vuelos internacionales.