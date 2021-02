Aumenta 39% atención a mujeres víctima de violencia en refugios

Durante 2020, la Red Nacional de Refugios (RNR) atendió a 46 mil 514 mujeres, víctimas de violencia, lo que representa un incremento de 39 por ciento respecto a 2019, a pesar de que fue un año de pandemia.

En su último reporte, la RNR detalló que las atenciones se dieron de manera presencial y telefónica. Además, criticó que 2020 fue un año donde el machismo y la impunidad cobraron la vida de más de tres mil mujeres, niñas y adolescentes. En este contexto, la organización civil precisó que la pandemia obligó a las mujeres a salir de sus hogares por el riesgo que implicó la violencia al interior, por lo que realizaron 40 rescates, contrario a 219 cuando se realizaron 10.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detallan que en 2020 se contabilizaron 940 feminicidios (dos mensos que el año anterior), mientas que las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer, aumentaron 31.5 por ciento al registrar 260 mil 067 en 2020 contra 197 mil 693 en 2019.

La Red Nacional de Refugios detalla en su reporte que dos de cada 12 mujeres que solicitaron atención, ya lo habían hecho a instancias gubernamentales, pero no recibieron atención.

“Tengo miedo, fui a extender mi orden de protección, la abogada me pregunto si ya me había golpeado de nuevo, le conteste que no, me dijo que entonces no podía renovarlas…necesito llegar golpeada o que me mate para que me las den, te das cuenta de que no es cierto que te apoyan si denuncias”, detalló una mujer de 28 años, beneficiaria de refugio de la RNR.

Otro de los datos que la RNR señala es que 27 por ciento de los agresores de mujeres que solicitaron apoyo, ya contaban con antecedentes penales, mientras 29 por ciento utilizaron armas de fuego y 14 por ciento tenía vínculos políticos, o que dificultó el acceso a la justicia. En este sentido, 75 por ciento de las agresiones fueron realizadas por las parejas sentimentales para las mujeres.

Asimismo, 29.37 por ciento informó que sufrieron agresiones psicológicas, 33.50 por ciento físicas, mientras 2 de cada 10 mujeres detallaron haber sido víctimas de todos los tipos de violencias, entre ellas la sexual, económica y patrimonial.

