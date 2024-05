Aumentan 96% mensajes de odio en redes en actual proceso electoral.

Los discursos de odio en el presente proceso electoral prácticamente se duplicaron, al aumentar 96 por ciento en comparación con la elección presidencial pasada, cuando hubo 42 por ciento de mensajes de este tipo en redes en contra de quienes no representaban sintonía con su postura política.

En las elecciones del 2024, ocho de cada 10 (82 por ciento) mensajes de tipo político-electoral reflejan comentarios que las redes identifican como de odio, reveló Glenda Michel Gutiérrez, gerente de Políticas Públicas para Meta en México.

Además, Fiorella Fabbri, gerente de Comunicación Corporativa de Google México, dijo a La Razón que “romper el ciclo de vida de la desinformación en redes y lograr inclusión en el lenguaje de los candidatos es vital en las elecciones del 2024”.

Advirtió que, en el segundo debate presidencial, los usuarios de edades entre 18 y 26 años aumentaron la búsqueda de palabras como telemedicina o nearshoring, por lo que, dijo, “el lenguaje de los candidatos debe ser inclusivo y siempre claro”.

Respecto al ciclo de vida de la desinformación en redes sociales, expuso que “cada vez la gente está más expectante y con dudas respecto a si alguna información es verdad respecto a los candidatos, sobre todo cuando se realizan campañas de desinformación a uno o a otro, y quienes preguntan más este tipo de temas son personas entre 40 y 50 años; la gente sí se cuestiona”.

Fabbri supervisa la estrategia de comunicación corporativa y asuntos públicos de Google, incluyendo iniciativas de impacto económico, social y cultural, además de temas relacionados con diversidad e inclusión. También lidera Women@ Google México, desde donde busca empoderar a las mujeres dentro y fuera de Google, con iniciativas que fomenten la participación de las mujeres en la industria de la tecnología y en áreas de liderazgo. Es egresada de Comunicación del Tecnológico de Monterrey.

Apuntó que en esta elección “la importancia de la mujer, tanto para ocupar un cargo público como observadora, será vital. Ellas están buscando en redes, pero desgraciadamente siguen enfrentando una violencia que es sistémica y es una con la que debemos romper; romper este ciclo de tiempo de la violencia, ¿cómo? No perpetrando discursos de odio disfrazados de libertad de palabra. Vamos a avanzar, porque estos discursos incluso le pegan a más mujeres candidatas que a hombres”, refirió.

Al respecto, la maestra Glenda Michel Gutiérrez, gerente de Políticas Públicas para Meta en México, dijo a La Razón que “al romper la desinformación podremos elegir, de manera más consciente, a quienes nos gobernarán, pero eso se logra dejando de justificar una libertad de expresión ante un discurso de odio, y eso es algo que esta generación maneja muy bien, saben detectar perfecto las violencias”.

Luego de participar en el foro “Mujeres al poder: representación política y tecnología en elecciones”, organizado por Luminate y Grupo Prisa, Michel dijo que “el discurso de odio no se puede considerar como una opinión que deba expresarse”.

Recordó que en Meta —compañía a la que pertenecen Facebook, Instagram y WhatsApp— las y los usuarios producen millones de piezas de contenido por segundo, y que para regularlas se ha diseñado una serie de políticas donde participan varios grupos internos y externos, tanto en la implementación como en el monitoreo.

“Estas políticas se basan en las llamadas características protegidas. Es decir, se eliminan de las plataformas los ataques directos a las personas con base en estas características, que son: raza y etnia, sexo, discapacidad, afiliación religiosa, identidad de género, enfermedad grave, origen nacional, orientación sexual y estatus migratorio”, explicó.

Celebró que, gracias a estas medidas, Meta ha logrado reducir de manera efectiva la cantidad de piezas de contenido con discursos de odio. Entre estas herramientas, por cierto, Meta ha usado desde el principio la Inteligencia Artificial (IA) para detectar estos discursos, a través del Large Language Model (LLM).

Michel dijo que los ataques contra políticos ponen en tensión las campañas y llegan a sembrar dudas sobre la gobernabilidad en varias regiones del país; sin embargo, los datos en redes no son diferentes, pues los discursos de odio en esta elección, “la más grande de la historia de este país, subieron un 96 por ciento en comparación con la elección pasada, donde tan sólo un 42 por ciento mostraban en redes algún discurso de odio para con quien no estaban de acuerdo en su postura política”.

Finalmente, Michel y Fabbri coincidieron en que “las elecciones no sólo están dejando ver el nivel de participación ciudadana, sino que a México le urgen políticas que regulen cualquier acto intimidatorio en contra de cualquiera de los actores políticos y que las redes sociales ya no son un elemento aislado, sino parte del modo mismo de vida de los mexicanos, quienes requieren información para ejercer su voto de manera informada y no ejercido por fake news”.

Suman 487 aspirantes con protección

En medio del contexto de violencia que ha impactado el actual proceso electoral, suman 487 candidatas y candidatos que recibieron protección federal.

Autoridades federales se reunieron ayer para evaluar las acciones emprendidas en materia de seguridad y detallaron que en este periodo han recibido 532 solicitudes de protección, pero 45 fueron declinadas.

El encuentro fue entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Gobernación y las fuerzas federales de seguridad.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, recalcó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional no sólo cuidaron de las y el candidato a la Presidencia, sino también de quienes aspiran a cargos a nivel local.

La titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, reconoció los resultados de las 10 sesiones que han tenido desde diciembre de 2023 para cuidar del proceso electoral, y con lo que se han identificado y atendido factores de riesgo, se brindó seguridad a las y los candidatos y se protegieron las instalaciones estratégicas, así como el material electoral.

“Esto lo hemos hecho con pleno convencimiento de que no se trata de una responsabilidad exclusiva ni del INE, ni del Ejecutivo federal o de las fuerzas de seguridad, sino de todas las instituciones que conformamos el Estado mexicano”, dijo.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, calificó como satisfactorios los trabajos hechos al respecto, pues aseguró que los requerimientos que llegan al órgano que encabeza son atendidos con inmediatez.

Se dijo tranquila con el despliegue de las fuerzas de seguridad que han acompañado este proceso, y agradeció a las autoridades su colaboración.

Dijo que ya concluyó la distribución y entrega de la documentación y materiales que se van a utilizar en la votación del 2 de junio, por lo que sostuvo que “vamos en tiempo y forma”.

Inai aboga por lenguaje claro

El uso del lenguaje claro en la administración pública ayuda a disminuir la desigualdad y la opacidad; además, facilita el ejercicio de derechos humanos como el acceso a la información y la protección de datos personales, dijo Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Durante su participación en la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, organizada por la Real Academia Española (RAE), en Madrid, España, remarcó que las instituciones públicas tienen la obligación de rendir cuentas de su labor a la ciudadanía, y deben hacerlo con claridad y sencillez, lo que abonará para que ésta pueda influir en las decisiones públicas.