Ausencia de AMLO en la Belisario abre debate

Legisladores de Morena y de oposición se enfrentaron en el Senado por la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez y por las amenazas que la senadora Lilly Téllez recibió en redes sociales por sus críticas al mandatario.

Ayer, el pleno avaló entregar las dos medallas Belisario Domínguez correspondientes a 2021, una a la senadora Ifigenia Martínez y en la modalidad post mortem a Manuel Velasco Suárez, así como la entrega de la presea al personal médico, en reconocimiento por el trabajo realizado para combatir a la pandemia de Covid.

En ese contexto, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a respetar la investidura presidencial, ante el debate generado a partir de la decisión del Presidente de no asistir a la ceremonia de la presea.

“Hay que cuidar y respetar la investidura presidencial. No es que no se escuche a la oposición, yo creo que el respeto siempre debe de existir, el respeto entre personas, el respeto entre poderes, pero, sobre todo, a una investidura presidencial”, declaró la ministra de la Corte en retiro.

Además, precisó que de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General, el Presidente no está obligado a asistir a la entrega de la presea.

Desde su escaño, el coordinador del PAN, Julen Rementería, responsabilizó al Ejecutivo federal de cualquier ataque del que sea objeto la senadora Lilly Téllez.

“Queremos hacerlo responsable a él de lo que le pueda pasar, de la seguridad, hay amenazas, y no son menores, yo no se las deseo a nadie, absolutamente a nadie, pero las hay, y la verdad es que todo este cúmulo de seguidores que tiene, algunos rayando en el fanatismo, pueden hacer algo de lo que al final de cuentas lastima a ella y a su familia y esto no puede permitirse. Lo hacemos responsable de la seguridad, de la integridad de ella y de su familia”, enfatizó.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, puntualizó que no puede haber justificación para atacar y responsabilizar al Presidente de lo que no ha hecho.

“Nosotros los llamamos a la cordura al PAN, los llamamos a la prudencia, los llamamos a la sensatez. Que escuchen bien senadores del PAN, no avalamos ninguna amenaza contra ningún legislador ni la legisladora, no hagamos debates falsos y respetamos la institución del Presidente de la República, la investidura de la figura presidencial, nosotros no vamos a aceptar que este recinto se aproveche una inasistencia para descalificar nuevamente al Presidente de la República”, aseveró.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, propuso a todos los grupos parlamentarios firmar una carta para pedirle al Presidente que asista a la entrega de la presea.

Las senadoras de Morena, Antares Vázquez, Malú Micher y Margarita Valdez arremetieron en contra de la panista Lilly Téllez.

“La aludida senadora víctima, es una traidora, traicionó al pueblo de Sonora, traicionó a sus electores y traiciona al Presidente de la República que la trajo a este Senado, por cierto, porque el escaño se lo debe al Presidente al que ella amenazó públicamente”, aseveró Vázquez.

En tanto, Margarita Valdez dijo: “Ha sido bastante grosera, majadera, racista, ¿ya se les olvidó todo lo que pone?”

La priista Claudia Anaya reprochó que al grupo parlamentario de Morena “no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa para que se pongan histéricos”.

Durante la sesión, el priista Manuel Añorve demandó que para la entrega de la presea al personal médico no asista el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ha sido muy cuestionado por la estrategia de respuesta ante el Covid-19.

Al respecto, la senadora Olga Sánchez Cordero precisó que esta medalla quedará bajo resguardo del Senado.